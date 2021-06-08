Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Akp Kktc Temsilcisi Öztekin’i Kabul Etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Sıtkı Öztekin’in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la bir araya geldiği belirtildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Sıtkı Öztekin’in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la bir araya geldiği belirtildi.

AKP KKTC Temsilciliğinden verilen bilgiye göre, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan kabul sonrası Sıtkı Öztekin yaptığı açıklamada, Türkiye-KKTC iş birliğine gönülden destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmelerinde KKTC’nin kalkınması için geliştirilen projelerin konuşulduğunu kaydeden Öztekin, Oktay’ın KKTC’ye ilgisinin artarak devam etmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.