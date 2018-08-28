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'TC Deniz Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs'a kapsamlı bir üs kurulmasını önerdi'

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TC Deniz Kuvvetleri'nin Dışişleri Bakanlığı'na, Kuzey Kıbrıs'ta kapsamlı bir deniz üssü kurulması yönünde öneride bulunduğu iddia edildi.
'TC Deniz Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs'a kapsamlı bir üs kurulmasını önerdi'

Yeni Şafak'ta yayımlanan 'Ada'ya acil deniz üssü' başlıklı haberde, "Önümüzdeki süreçte yoğun enerji kavgalarına sahne olacak Akdeniz’de Suriye savaşını bahane ederek tüm ülkeler askeri varlıklarını artırırken ve  Rum Yönetiminin tek taraflı olarak Akdeniz enerji yataklarını paylaşırken Türkiye de egemenlik haklarını kısıtlayacak girişimlere karşı planlamalarını yapıyor" dendi. 

Deniz Kuvvetleri'nin Dışişleri Bakanlığı'na sunduğu öneride Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta uygun bir mevkide deniz üssü kurması gerektiğinin belirtildiği ileri sürülen haberde, şu ifadeler yer aldı:

"KKTC’de kurulacak deniz üssü, KKTC’nin egemenlik haklarının muhafazasında güvence olmasının yanısıra KKTC ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması, deniz enerji sahalarındaki işgalleri önleyecek tedbirlerin alınması ve yeniden başlatılmak istenen müzakerelerde KKTC ve Türkiye’nin elinin güçlenmesine büyük katkı sağlayacak. Türkiye’nin KKTC’ye kurması olası Deniz Üssü’nün, İngilizlerin bölgedeki deniz üssü gibi egemen üs olarak tesisi öneriliyor.

BATILI GÜÇLER AKDENİZ’DE CİRİT ATIYOR'

"Suriye Savaşı’nı bitirecek adımları atmadıkları gibi savaşın devamı için uğraşan ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı güçler, Doğu Akdeniz’deki askeri varlıklarını arttırdı. Rusya, Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Belçika, İspanya, Kanada, Portekiz, Yunanistan, Danimarka, savaş gemileriyle bölgede demirlemiş durumda. Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan, Akdeniz enerji sahalarında oldu bitti yoluyla hakimiyet kurmak üzere türlü girişimlere ve ortaklıklara imza atıyorlar."

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