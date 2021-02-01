TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’de..İlk olarak Meclis Başkanı Sennaroğlu ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi. Çavuşoğlu’nun iki günlük çalışma ziyaretinde Kıbrıs ve iki ülkenin ortak gündemindeki konular ele alınacak.

Çavuşoğlu, adaya varışının ardından ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu daha sonra Başbakan Ersan Saner tarafından da kabul edilecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugünkü ziyaretleri çerçevesinde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de biraraya geldi. MevlütÇavuşoğlu yarın ise Cumhurbaşkanı Ersin tarafından kabul edilecek.