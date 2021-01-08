TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Portekizli Mevkidaşı Silva İle Ortak Basın Toplantısında Konuştu

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununda federasyon için müzakere etmenin zaman kaybı olacağını söyledi.

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"YUNANİSTAN'LA ÇOK DAHA İYİ BİR DİYALOG KURABİLMEK İÇİN AÇIK BİR FIRSAT PENCERESİ MEVCUT"

Bakan Çavuşoğlu, Silva'yla yaptığı görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, Libya, Dağlık Karabağ, Suriye, Doğu Akdeniz, Venezuela ve Afrika özelinde ise Mozambik'teki durumu değerlendirdiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Türkiye, kalıcı istikrar ve barış için bütün bu bölgelerde önemli rol oynuyor. Bugün itibarıyla Türkiye bu rolünü oynamaya devam edecek. Türkiye, aynı zamanda tüm anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne inanan bir ülke. Buna, Doğu Akdeniz'deki durum, Kıbrıs konusu da dahil." dedi.

Türkiye'nin geçmişte Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda ortaya konan bütün öneri ve adımları desteklediğini anımsatan Çavuşoğlu, Rum tarafının ise Annan Planı dahil birçok çözüm önerisini reddettiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Burada Yunanistan ile çok daha iyi bir diyalog kurabilmek için açık bir fırsat penceresi mevcut. Dışişleri Bakanı (Nikos Dendias) şahsen benim çok iyi bir arkadaşım. Önümüzdeki haftalar içerisinde kendisiyle bir diyalog tesis edeceğiz. Bu çerçevede, AB ile ilişkilerimizde de yeni bir sayfa açmaya hazırız." dedi.

"FEDERASYON İÇİN MÜZAKERE ETMEK ZAMAN KAYBI OLACAKTIR"

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde mevcut durumla ilgili yöneltilen soruya verdiği cevapta, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de eşit paylaşımı desteklediğini vurguladı.

"Şimdi diyalog için önümüzde bir başka olanak daha var." diyen Çavuşoğlu, bu çerçevede Doğu Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerle iş birliği yapılma imkânın olduğuna işaret etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Doğu Akdeniz konusuyla ilgili çok taraflı bir konferansın düzenlenebileceğini öneriyor. Biz de burada fikirlerimizi ve önerimizi (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep) Borrell'le paylaştık ve sadece Doğu Akdeniz değil, Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerin bu konferansa katılması gerektiğini önerdik. Tabii ki aynı zamanda burada çalışma yapan ülkeler de dahil. Şimdi biz AB ile bu konu üzerinde çalışıyoruz. Aslında bu konferansın temel amacı, nihayetinde bütün tarafların ortak pay alabileceği bir anlaşmaya varabilmek."

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda, federasyonla ilgili müzakerelerin 52 yıl boyunca sürdürüldüğünü, birçok farklı planın müzakere edildiğini fakat bunların tamamını Rum tarafının reddettiğini kaydetti.

"İki devletli çözüm, sadece bizim fikrimiz değil. Aslında bu öncelikle (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos) Anastasiadis tarafından önerilmişti." diyen Çavuşoğlu, Anastasiadis'in bu görüşlerini kendisiyle ve başkalarıyla paylaştığını da hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Bu aşamada, şunu anlamamız lâzım. Neyi müzakere edeceğimizi belirleyebilmemiz gerekiyor. Bu sebeple 5 artı Birleşmiş Milletler (BM) formatında gayri resmi bir toplantı önerdim." diye konuştu.

BM'nin, bu çerçevede bir toplantıyı kabul ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Biz burada müzakere için yeterince temel var mı yok mu bunu göreceğiz. Türkiye hazır. Kıbrıslı Türkler de bu müzakerelere hazır ancak gerçekçi olmamız gerekiyor. Federasyon için müzakere etmek zaman kaybı olacaktır. Eğer federasyon için müzakerelere bir başka 52 yıl daha devam edecek olursak, ben eminim ki hiçbir şekilde çözüm bulamayacağız."