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TC Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: IMF'ye başvurma planımız yok

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam Reuters'a verdiği röportajda enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.
TC Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: IMF'ye başvurma planımız yok

"Gelinen seviye enflasyonla topyekün mücadeleyi gerektiriyor" diyen Albayrak, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurma planı olmadığını ve yabancı yatırımcı çekmeye odaklandıklarını da ekledi.

Albayrak "Maliyet şokları sonrası kısa vadede geçici artışlar normal. Enflasyondaki yükselişte kur ve ithalat fiyatları etkili. Bize düşen yapısal reformlara devam etmektir. Ülke olarak (örtülü sermaye kontrolü gibi) piyasa dışı uygulamalara başvurmayı geçmiş dönemde olduğu gibi bugün de başvurmayı düşünmedik ve düşünmeyeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin, özel sektör de dahil olmak üzere dış borç problemi olmadığını savunan Albayrak "Toplam verilere baktığımızda Türkiye'nin böyle bir sorunu ya da riski yok" dedi.

Cari açığın da yıl sonunda tahminlerin altında kalmasını beklediklerini söyleyen Albayrak, 2019'da Türkiye ekonomisinin çok daha güçlü olacağını savundu.

Amerikan yatırım bankası JP Morgan'ın verilerine göre Türkiye'nin Temmuz 2019'a kadar ödemesi gereken 179 milyar dolar dış borcu bulunuyor, bunun 146 milyar doları özel sektöre ait.

Bakan Albayrak, İran'a yönelik yaptırımların delinmesi ile ilgili davada ABD'nin Halkbank'a ceza vermesini beklemediklerini de söyledi.

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