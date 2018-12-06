TC İçişleri Bakanı Soylu, Baybars’a telefonda taziyelerini iletti

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonda görüştüğü İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a sel felaketinden dolayı bölgeye her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonda görüştüğü İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a sel felaketinden dolayı bölgeye her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Soylu, Baybars’a KKTC’de iki gündür etkili olan yağış sonrası yaşanan sel felaketinden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mevkidaşına sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarla ilgili taziyelerini bildiren Soylu, AFAD olarak bölgeye her türlü yardıma hazır olduklarını kaydetti.