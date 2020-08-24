KKTC Başbakanlık Müsteşarı ve T.C. Kıbrıs İşleri Koordinatörü başkanlıklarındaki TC-KKTC Mali Protokolü I. Gözden Geçirme Toplantısı Turizm ve Çevre Bakanlığı toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya katılan teknik heyetler İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda yer alan 2020 Eylem planı ile KKTC Ekonomisinin gidişatını değerlendirdi. 2021 Ekonomik ve Mali İşbirliği program ve 3 Yıllık Yapısal Dönüşüm Plan ön görüşmelerinin de ele alındığı toplantıya Başbakanlık Müsteşarı Ömer A. Köseoğlu ve TC Cumhurbaşkanı yardımcılığı Kıbrıs İşleri Koordinatörü H. Halil Afşarata başkanlık etti