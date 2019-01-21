TCG Barbaros Fırkateyn’i Gazimağusa Limanı’nda ziyarete açıldı

TCG Barbaros Fırkateyn’i ile TCG Bartın Korveti, Akdeniz Kalkan’ı Harekatı kapsamında Gazimağusa Limanı’na geldi.Gazimağusa Limanı’nda icra eden TCG Barbaros F 244 adlı gemi bugün ve yarın Gazimağusa Limanı’nda halkın ziyaretine açık olacak.

Gemiler bugün ve yarın olmak üzere 14:00-17:00 saatleri arasında halk tarafından ziyaret edilip gezilebilecek.Gemilerin iki gün sonunda limandan ayrılmaması durumunda ziyaret saati uzatılabilecek..