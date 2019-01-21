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TCG Barbaros Fırkateyn’i Gazimağusa Limanı’nda ziyarete açıldı

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TCG Barbaros Fırkateyn’i Gazimağusa Limanı’nda ziyarete açıldı
TCG Barbaros Fırkateyn’i Gazimağusa Limanı’nda ziyarete açıldı

TCG Barbaros Fırkateyn’i ile TCG Bartın Korveti, Akdeniz Kalkan’ı Harekatı kapsamında Gazimağusa Limanı’na geldi.Gazimağusa Limanı’nda icra eden TCG Barbaros F 244 adlı gemi bugün ve yarın Gazimağusa Limanı’nda halkın ziyaretine açık olacak.

Gemiler bugün ve yarın olmak üzere 14:00-17:00 saatleri arasında halk tarafından ziyaret edilip gezilebilecek.Gemilerin iki gün sonunda limandan ayrılmaması durumunda ziyaret saati uzatılabilecek..

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