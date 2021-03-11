TDP: 3 kişi derhal serbest bırakılmalı

TDP'den yapılan açıklama:

Mağusa Polis Müdürlüğü "uygunsuz harekette bulunma ve uygunsuz harekete teşvik" gerekçesiyle 3 gencimizi tutukladı. Gerekçenin detayları ise avukatlarına dahi açıklanmıyor. 3 kişinin ifadeleri alındı ve tahkikat tamamlandı. Dolayısı ile derhal serbest bırakılmaları gerekmektedir. Şunu net olarak ifade edelim ki; ortada bir hakaret ve suç unsuru olmadığı sürece ifade özgürlüğü hakkının gasp edilmesi asla kabul edilemez. Amaç, baskı unsuru olmak ve sindirmeye yönelikse, bunun karşısında kararlılıkla mücadele edeceğimizi özellikle belirtmek isteriz.