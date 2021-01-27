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TDP Gençlik Örgütü: Pozitif saptanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz

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TDP Gençlik Örgütü: Pozitif saptanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz
TDP Gençlik Örgütü: Pozitif saptanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz

Örgüt’ün paylaşımı şu şekilde:

TDP Gençlik Örgütü olarak iki gündür basına yansıyan biri Pile bir diğeri Dereboyu’nda olmak üzere askeri birliklerde saptanan pozitif vaka haberlerini endişeyle takip etmekteyiz.

Mükellef askerlerin uzun zamandır izinlerinin kullandırılmaması ve pozitif tespit edilen kişinin uzman çavuş olması gerçeğinden hareketle TDP Gençlik Örgütü askeri yetkililere koronavirüs önlemleri kapsamında karar alırken gecikmeme çağrısı yapmaktadır:

1. Dışarısıyla teması olan tüm askeri personel için mükellef askerleri riske atmayacak bir çalışma sisteminin kurulması.

2. Birinci seçenek yapılamıyorsa uzman askerlerin çalışma sisteminde 24/48’e geçilerek riskin özellikle kapalı mekanlarda minimal düzeye indirilmesi.

3. Maske, mesafe ve hijyen koşullarına azami ihtimamın gösterilmesi.

TDP Gençlik Örgütü pozitif saptanan askerlerimize acil şifalar dilerken konunun takipçisi olmaya devam edecektir.

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