TDP Genel Sekreteri Asım İdris: "KKTC'de FETÖ soruşturmasında kaç öğretmen var ?"

TDP Genel Sekreteri Asım İdris kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada Eğitim Bakanı Berova'ya bir dizi soru yönlendirdi. Açıklamada şu sorulara yer verildi:

Eğitim Bakanlığından yanıt beklediğimiz sorular:

1. Ülkemize Türkiye’den gönderilen ve sözleşmeleri bitmeden görevlerine son verilen FETÖ soruşturması çerçevesinde kaç öğretmen vardır?

2. Halasultan İlahiyat Koleji bir kolej mi yoksa imam hatip okulu mu?

3. Halasulatan İlahiyat Koleji’ne neden 3 müdür muavini bizim ülkemizdeki nakil sisteminden görevlendirilmiyor da Türkiye’den görevlendirme şeklinde bu okula atamalar yapılıyor?

4. Halasulatan İlahiyat Koleji’nde görev yapan ve FETÖ kapsamında tekrar görevlerine dönemeyenlerin yarine kimler Türkiye’den getirilerek bu okulda görevlendiriliyor? Bu kişilerin de başka cemaatlarla ilişkileri var mı?

5. Halasultan İlahiyat Koleji öğrencilerine yönelik öğleden sonraları yapılan kurslar nedir? Kimler tarafından yapılmaktadır? Bu kursları verenler öğretmen mi? Kursları kim finanse etmektedir? Eğitim bakanlığının bu kurslardan haberi ve onayı var mı?

6. Halasultan İlahiyat Koleji öğrencilerinin yurtdışı seyahatleri var mı? Varsa bu seyahatleri kimler planlıyor ve kim finanse ediyor?

7. Halasultan İlahiyat Koleji ile ilgili açılan davlarda Eğitim Bakanlığı konuya müdahil olmazken niye bazı dernek ve vakıflar davalara müdahil edilmeye çalışılmaktadır? Bu okuldan sorumlu olan Eğitim Bakanlığımız değilmidir? Sorumlu Eğitim Bakanlığı ise dernek ve vakıflar bu davalara nasıl müdahil edilir?

Sayın Milli Eğitim ve Kültür Bakanımızdan yukarıdaki sorularımıza yanıt vermesini bekliyoruz. Bu konu Laik demokratik hukuk düzenine sahip çıkan gençler yetiştirmek için önemlidir. Kıbrıs Türk gençliğinin gelecekte Atatürk’ün laiklik ilkesinden uzaklaşan bir noktaya getirilmemeisi için önemlidir. Bu önemin farkıda olarak bu sorularımızın yanıtlanmasını bekliyoruz.