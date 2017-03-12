TDP: "İskele-Karpaz bölgesi doğru planlama ile kalkınabilir

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) turizmin sadece 5 yıldızlı otel ve kumarhanelerle anılmasının, algılanmasının ve bu yönde planlanmasının yanlışlığına dikkat çekerek, özellikle İskele-Karpaz bölgesinin doğru imar planları, düzgün planlama ve yatırımlarla çok daha sağlıklı kalkınabileceğini vurguladı.

TDP İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, tarihi ve doğal çevreyi korumak, doğru planlama ile turizmi çeşitlendirmek ve tüm yıla yaymak gibi bir gailesi olmayan UBP-DP hükümetinin tam tersine ülke turizmine de siyasi rant ve çıkarlar uğruna ciddi zararlar verecek kararlar alarak, çalışmalar yaptığını kaydetti.

Hükümetin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Yasası'nda değişiklik yaparak Anıtlar Yüksek Kurulu'nu siyasileştirmek istemesinin bunun en son ve somut örneği olduğunu belirten Soğancı, "Rant düzeninden beslenen UBP ile DP, Anıtlar Yüksek Kurulu'ndaki KTMMOB, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası ile Belediyeler Birliği temsilcilerini kuruldan çıkararak DipKarpaz Doğal ve Arkeolojık Sit (Doğal ve Arkelojik Sit Alanını kapsayan alan , Bakanlar Kurulu ile ilan edilmiş Milli Parktır) alanını peşkeş çekmek istemektedir. Hükümet, ülke zenginliklerini, kültürel mirası yok etme pahasına, rant için,orman alanları ve özel çevre koruma bölgelerini gözden çıkararak, açıkça yeni kaynaklar yaratma derdine düşmüştür" ifadelerini kullandı.

"Bölge ve bölge halkının refahı için..."

TDP İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, butik otelcilik ve eko turizm olmadan yalnızca kitle turizmine odaklanılmasının doğru olmadığını, mevcut yapı ve düşünce ile bölge ile bölge halkının gelişiminin, refahının artmayacağını, sağlıklı kalkınmanın da olmasının mümkün olmadığını kaydetti. Yasadışı uygulamalar yapılacağına, turizm gelişim, çevre, orman yasası ve ülkesel fiziki plana uyumlu imar planları yapılması gerektiğini kaydeden Soğancı, bütünlüklü ve planlanmış bir politika olmadan, bugün olduğu gibi tamamen siyasi çıkarlar doğrultusunda gelişen sürecin bölgeye bir katkı sağlamadığını, bölge insanının işsizliğine ve ekonomik sıkıntılarına çare olamadığını belirtti.

Soğancı, "Benim insanım üretecek ekonomik güçten yoksunsa, üreten emekçiler de ürettiğini satamıyorsa, özellikle de gençlerimiz iş bulamıyorsa işsizlik hergeçen gün artıyorsa, burada yanlış giden birşeyler var demektir. Halbuki hem kültürel mirasımızı ve tarihi ve doğal güzelliklerimizi koruyarak, hem de planlı yapılanma ile sürdürülebilir ve sağlıklı bir kalkınma yaşanabilir. Böylece hem bölge ve bölge insanı kalkınır, hem de Kıbrıs'ın diğer ülkelere oranla mukayeseli üstünlüğü olan doğal ve tarihi çevre korunur. Yeter ki öncelik insan olsun, ülkenin geleceği olsun, yeter ki yetkili makamların gailesi 'koltuk' değil, ' toplum' olsun" ifadelerini kullandı.