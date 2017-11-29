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TDP Lefkoşa milletvekili adayı Ediz Tuncel: “Polisi madara etmek!”

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TDP Lefkoşa milletvekili adayı Ediz Tuncel: “Polisi madara etmek!”
TDP Lefkoşa Milletvekili adayı Ediz Tuncel polis örgütüne yapılanlara tepkisini ortaya koydu Tuncel’in açıklaması şöyle:

“Memlekette asayişten, güvenlikten sorumlu tek kurumun Polis örgütür. Polis örgütüne gelen giden iktidarlar tarafından organize bir şekilde çok ciddi kan kaybettirildi, prestiji çeşitli siyasi müdahalelerle kaç kez yerle bir edildi. En azından son yirmi yıllık süreçte bu gidişat çok net görünüyor. Polis örgütü son 20 yıldır hem personel açısından hem de teknik altyapı ısından sürekli kan ve prestij kaybederken ülkedeki organize suçlar da akıl almaz oranda çoğaldı. Polisin ülkedeki güvenliği artırmak ve daha etkili bir güvenlik sistemi sağlamak için yaptığı yasa çalışmaları da sümenaltı edildi, Meclis’in tozlu raflarına kaldırıldı. Meclis’i Hababam Sınıfı’na çeviren, ülkeyi Dingo’nun ahırına çeviren mevcut siyasiler polisin istediği yasaları niye onaylasın ki!!! At izinin it izine karıştığı bir düzende siyasilerle rantçıların, mafya müsveddelerinin bugüne kadar yaptığı işbirliğinin, kurdukları saadet zincirinin polisin ağına takılması için mi!!! Polis, olabilecek en ağır şartlarda çalışa dursun, ülkede güvenliği ve asayişi ilkel şartlarda sağlamak için uğraşsın, anasından emdiği süt burnundan gelsin, emeklilik hakları üzerinde binbir oyun oynansın, üç kuruşluk maaşı, ikramiyesi, ülkedeki kokuşmuş rant siyasetinin maskarası olsun... Bu rezaletin bir benzeri de cezaevinde yaşansın, cezaevi koşullarındaki gardiyanlar can güvenliğinden yoksun bir şekilde, sinir stres altında görev yapmaya uğraşsın... Ne güzel, ne güzel!!!

Polisi madara etmenin dayanılmaz bir hafifliği var, nedense...

Polisi madara edenlerin zihniyeti, toplumsal özgürlüğün güvencesini sağlamak değil, sadece ve sadece bulanık suda balık avlayan siyasetçi müsveddelerinin ve mafya bozuntularının “rant özgürlüğünü, çıkar ilişkilerini” garanti altına almaktır...

Meclis’e açık ara farkını göstererek girecek ve hükümet gücünü eline alacak bir TDP’nin ilk yapacağı işlerden bir tanesi, toplumun huzurunu ön planda tutarak, bu ülkenin huzur ve güvenliğinden sorumlu olanların hem iş güvencesini hem de sosyal güvencelerini sağlamak olacak...

Bu, sadece ülkeyi ve toplumu uçurumun kenarından çekip alacak, aydınlığa götürecek bir partinin hedefi değil, doğduğu günden beri polis teşkilatının ne demek olduğunu iyi bilen bir polis çocuğunun da sözüdür!”

 

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