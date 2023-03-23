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TDP: "Özel gereksinimli öğrenciler okullarda beslenme sıkıntısını yaşıyor"

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TDP: "Özel gereksinimli öğrenciler okullarda beslenme sıkıntısını yaşıyor"
TDP: "Özel gereksinimli öğrenciler okullarda beslenme sıkıntısını yaşıyor"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Eğitim Sekreteri Yeşim Beyaz İlkan, özel gereksinimli çocukların tam gün eğitim aldığı devlet okullarında “beslenme sıkıntısı” yaşandığı görüşünü belirtti.

 

İlkan yaptığı yazılı açıklamada, özel eğitimde tam gün uygulamasına geçildiğini ancak bu uygulamayla birlikte okulda daha uzun süre kalan çocukların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmadığını iddia etti.

 

İlkan, “Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam yedi özel eğitim okulu var. Bunlardan bazıları sponsorlar ve maddi durumu iyi olan veliler tarafından ihtiyaçlarını karşılayabiliyorken, bazı okullarda ise durum hiç de iç açıcı değil. Beslenme konusu çocuklarımız için en önemli en temel konuyken tam gün eğitime geçen devlet okullarında bu sorunun çözülmemesi çocuk hakları ihlaline ve ihmale girer. Eğitim Bakanlığı’nı bu konuda derhal önlem almaya, bütçe ayırmaya ve bu ayıbı gidermeye çağırıyoruz” dedi.

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