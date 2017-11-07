TDP'de bir flaş aday daha, Dr. Suphi Hüdaoğlu aday müracaatı yaptı

Ocak ayında yapılacak Milletvekili adaylığı seçimleri öncesi siyasal partilerde hareketlilik artmaya devam ediyor. TDP'de bir bomba aday daha, Dr. Suphi Hüdaoğlu aday müraacatı yaptı.

Geçtiğimiz iki seçimde LTB Başkanlığını Mehmet Harmancı ile kazanan ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mustafa Akıncı'yı destekleyip Cumhurbaşkanı olmasını sağlayan TDP'de güçlü aday adayları ortaya çıkmaya başladı.

Dün Dr. Halil Hızal'ın TDP'ye adaylık müracaatı yapması Lefkoşa kulislerinde adeta bomba etkisi yaratmıştı.

Bugün ise Dr. Suphi Hüdaoğlu'nun TDP'den aday adaylığı için müracaatta bulunduğu öğrenildi. Hüdaoğlu'nun müracaatı büyük bir heyecan yarattığı da görüldü.

Suphi Hüdaoğlu kimdir?

1966 yılında Yalya (Yayla) köyünde doğan Suphi Hüdaoğlu, başarı bursu kazanarak eğitim gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olmuştur.

1991 yılında İzmir Dr. Behçet Uz. Çocuk Hastanesi’nde ihtisasa başlayıp 1995 yılında ‘Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı’ olmuştur.

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalında üst ihtisas eğitimine de alan Suphi Hüdaoğlu, 1998 yılında Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı olmuştur.

İki yıl boyunca Dr. Burhan Nalbantoğlu Çocuk Servisinde çalışmıştır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) 18. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlık görevine seçilmiş ve iki yıl boyunca başkanlık görevinde bulunmuştur. Kıbrıs ve Türkiye’deki mesleki örgütlere ve organik tarım dernekleri üyesidir.

Endonezya’da yaşanan deprem ve Tsunami felaketinin yaralarını sarmak için oluşturulan gönüllü ekip içerisinde yer almıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Suphi Hüdaoğlu; evli olup iki çocuğu vardır.