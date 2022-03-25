TDP'de Özkunt Genel Sekreter, Öztabay MYK'da görevlendirildi

TDP'de Genel Sekreterliğe Nevzat Özkunt seçildi.
Yeniden Bir Nefes sloganıyla 13 Mart tarihinde 1. Olağanüstü Kurultayını gerçekleştiren TDP'de, Genel Sekreterlik
görevini yürüten Mine Atlı başkanlığa seçilmişti.
Bu sebeple boşalan Genel Sekreterlik pozisyonuna TDP Parti Meclisi'nin oybirliği ile Nevzat Özkunt seçildi.
24 Mart tarihinde gerçekleşen Parti Meclisinde ayrıca Merkez Yönetim Kurulunda boşalan üyeliklere Ayşe Öztabay ve
Zafer Eratam getirildi.
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