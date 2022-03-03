TDP’den elektrik zammına tepki

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), elektrik fiyatlarındaki yeni düzenleme ile 3 zamanlı tarife seçeneğinin ortadan kaldırılmasını yanlış bulduğunu belirtti; gelişmiş bir çok ülkede endüstri tarifesinin, ticari tarifeye göre daha ucuz olabilirken böyle bir uygulamaya yer verilmemesini eleştirdi.

“Kötü yönetimlerin” de etkisiyle bugün gelinen noktada ciddi fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan TDP, ancak geleceğe yönelik geçmiş hatalardan da ders alarak ciddi adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

TDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumun yatırımlarını geciktirmeden yaparak, üretimde, iletim ve dağıtımda maliyetlerin düşürülmesinin hedeflenmesi gerektiği de kaydedildi.

“HALA YATIRIM BAZLI HERHANGİ BİR ÇALIŞMANIN YAPILMAMIŞ OLMASI VE TARİFE SİSTEMİNİN KALDIRILMIŞ OLMASI CİDDİ SORUN”

Açıklamada, “Hala yatırım bazlı herhangi bir çalışmanın yapılmamış olması ve tarife sisteminin özellikle ekonomik dar boğazın halkın giderlerinin ciddi bir şekilde arttırdığı bu dönemde kaldırılmış olması bizler için çok ciddi sorunlardır. Bir an önce hükümetin, yatırım için fon yaratması ve büyük işletmelerin ve kamu kuruluşlarının KIB-TEK’e olan borçlarının ödenmesi için irade ortaya koyması gerekmektedir. Aksi takdirde kurumun zararlarının giderilmesi için yine günden güne alım gücü düşen ve fakirleşen halktan talep edilecektir” ifadeleri yer aldı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun mevzuat gereği defalarca fiyat düzenlemesi talep etmesine karşın; dönemin hükümetlerinin bu düzenlemeleri yürürlüğe koymadığı ifade edilen açıklamada, son bir yıldır elektrik kurumunun ciddi anlamda maliyetinin altında satış yapmak zorunda bırakıldığı belirtildi.

“Kötü yönetimlerin yarattığı olumsuzluklardan ve maliyet artışlarından kurtulmamız mümkündür. Kendi kurumlarımızı, özelleştirme hedefine ulaşmak için batma noktasına getirmeye çalışan yönetimlerden kurtarmak bizlerin elindedir denilen açıklamada, yeni fiyatlarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Yoksul tarifesinin ve konutlarda ilk 250 kws dilime kadar olan fiyatlandırmanın özellikle dar gelirli aileler için olabilecek makul seviyede bir düzenleme olduğu belirtilen açıklamada, “Bununla beraber casino tarifesinin de eklenmiş olmasını olumlu bir gelişme olarak görmekle birlikte ve bu tarifenin uygulanabilirliği için otel ve casinoların sayaç ayrımına gidilmesi sağlanabilmelidir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada yeni tarifeyle ilgili şu eleştirilerde de bulunuldu:

“1- Yeni düzenleme ile maalesef 3 zamanlı tarife seçeneği ortadan kaldırılmıştır. Bu ciddi bir yanlıştır. Hem dar gelirli aileler için ucuza elektrik kullanabilecekleri bir seçenek ortadan kaldırılmış hem de kurumun maliyetlerini azaltan bu uygulamanın sonlandırılması ile kurumun maliyetlerinin daha da artmasına sebebiyet verilmiştir.

2)Gelişmiş bir çok ülkede Endüstri tarifesi, Ticari Tarifeye göre daha ucuz olabilirken; maalesef bu tarife düzenlemesinde böyle bir uygulamaya yer verilmemiştir. Endüstri tarifesi ile yerel üreticilerin üretim maliyetleri düşürülebilirdi.

3)Kötü yönetimlerin de etkisiyle bugün geldiğimiz noktada bu ciddi fiyat artışları kaçınılmazdı, ancak geleceğe yönelik geçmiş hatalardan da ders alarak ciddi adımlar atılması gerekmektedir. Kurum yatırımlarını geciktirmeden yaparak üretimde, iletim ve dağıtımda maliyetlerin düşürülmesi hedeflenmelidir. Tüketim yerine, verimliliği teşvik edecek çalışmalar bir an önce yapılmalıdır. Özellikle binalarda enerji verimliliğinin sağlanması için ilgili bakanlıklarla birlikte ciddi politikalar geliştirilip ivedilikle hayata geçirilmesi için adım atılmalıdır. Yeni fiyat düzenlemesi yapılmış; ama maalesef bu konularda hiç bir politika ortaya konmamıştır. Enerjide maliyetleri azaltmak geleceğimiz için atılması gereken en önemli adımdır. Bu konuda da ciddi adımlar atılmak zorundadır, aksi takdirde kötü yönetimlerin bedelini, toplum olarak hepimiz ödemek zorunda kalacağız”.