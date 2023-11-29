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Tedavi görürken odayı ateşe verdi

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Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatılı tedavi görürken, odasını ateşe verip, kundaklama suçu işleyen U.A hakkındaki dava karara bağlandı.
Tedavi görürken odayı ateşe verdi

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan, sanığın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatılı tedavi görürken, odasını ateşe verip, kundaklama suçu işlediğini belirtti.

Başkan, yangının büyümeden hastane yetkilileri tarafından söndürüldüğünü ve durumun yetkililere bildirildiğini kaydetti.

Başkan Cemaller, sanığın avukatının müvekkilinin psikoz hastası olduğunu, 10 kez yatılı tedavi gördüğünü, ayrıca hastanede oluşan hasarın tazmin edildiğini söylediğini aktardı.

Başkan, hasar giderilse dahi bunun suçun vahametini ortadan kaldırmadığını belirtti.

Başkan, “Hastanenin tümü yanabilirdi, hastalar zarar görebilirdi. Potansiyel zarar düşünüldüğünde sanığın işlediği suçun vahameti gözler önüne seriliyor” dedi.

Başkan sanığın psikoz olmasına rağmen ceza-i ehliyetinin tam olduğuna dair doktor raporu olduğunu belirtti.

Başkan Cemaller, ancak sanığın 10 kez yatılı tedavi görmüş olmasının göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Başkan, sanığın genç ve sabıkasız oluşunu da dikkate aldıklarını söyledi.

Başkan Cemaller, tüm olguları değerlendirdiklerini, kamu menfaatini öne planda tuttuklarını belirterek, sanığı 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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