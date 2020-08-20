"Tedbirler yetersiz, tehlike katlanarak büyüyor!"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, ülkede tedbirlerin yetersiz olduğunu belirterek, salgın tehlikesinin katlanarak büyüdüğünü söyledi. Ada TV’de Mine İçsel'in sunduğu ' İçsel Bakış' programında yeni Bakanlar Kurulu kararlarını yorumlayan Mehmet Çakıcı, hükümetin gerekli önlemleri alamadığını belirterek bunun bir türlü başarılamadığını söyledi.

Tedbir sürecinin doğru olmadığını vurgulayan Mehmet Çakıcı, gemiyle gelecek kişilere Random test yapılacağı açıklamasının rastgele olarak bilindiğini, aslında sistematik anlamına geldiğini, bu kararın hatalı olduğunu belirterek, ülkeye gelen herkese testin yapılması gerektiğini söyledi.

Test konusunda hiç kimseye ayrım yapılmaması gerektiğini de kaydeden Çakıcı, ülkede görülen son vakalarda yaşanan bilgi karmaşası konusunda eleştirilerde bulunarak, hükümeti şeffaf olmamakla suçladı. Bir bilim insanı ve parti başkanı olarak ilk talebinin Bakanlar Kurulu'nun virüs çıkan yerleri saklamama kararı alması gerektiğini belirten Çakıcı, "Kovid 19 olayı tespit edilen bir otel, mekan, clup, bar, restoran varsa derhal gidip kapatılmalıdır. Polis gönderilerek ablukaya alınarak süreç kontrol altında tutulmalıdır. Temas olan yerlerde herkese PCR testleri yapılarak karantinaya alındıktan sonra bırakılmalıdırlar. Önce bu tedbirler alınarak ülke içi temizlenmeli sonrasında dışardan gelen gemiler ya da uçaklar konusunda önlemler devreye sokulmalıdır" dedi.

Hükümetin almadığı tedbirlerin insanların hayatını tehlikeye soktuğunu belirten Çakıcı, otel ve casino sahiplerinin bu dönemde korunmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu tedbirlerin alınmasının zor olmadığını, bunun için kararlı bir duruşun sergilenmesi gerektiğini kaydeden Mehmet Çakıcı, virüsün ülkede katlanarak büyüdüğünü, Bakanlar Kurulu'nun ise halkın beklediği radikal kararları alamadığını söyledi. Başka ülkelerde kişilerin takiplerinin yapılabilmesi için telefon cihazlarına indirilen uygulamanın bizde de yapılabileceğini söyleyen Çakıcı, kendisinin hükümetin başında olması durumunda yapılan yanlışları affetmeyeceğinin altını çizdi.

Pandemi Hastanesi konusuna da değinen Mehmet Çakıcı, Başbakan Ersin Tatar'ın Türkiye ziyaretinde bu konunun da konuşulduğunu, bunun marifet olmadığını belirterek: "Dikkatli bakılırsa ülkede faal olmayan bir çok otel ve kullanılmayan binalar vardır. Pandemi hastanesi dediğin 3 apartman yapılacak bir alandır. Dört aydan beridir yapılamayan Pandemi Hastanesi için ille de Türkiye’ye mi ihtiyaç var?” diye sordu.

Siyasilerin maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması hususunda örnek olması gerektiğini kaydeden Çakıcı, siyasiler dahil tedbirlere uymayanlar için cezaların devreye girmesi gerektiğini söyledi. Salgınla mücadele döneminde ayrım yapılmaksızın tüm partilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Çakıcı, doğru tedbirlerin alınarak insan sağlığının korunmasından daha değerli bir şey olamayacfağını söyledi.

Ülkede değişmesi gereken temel şeyler olduğunu belirten Çakıcı, bunların başında sağlığın geldiğini söyledi. "Ocak 2018 genel seçim bildirgesinde TKP-YG olarak de biz sağlı ilk sırada ele almıştık" diyerek şöyle devam etti: "Önce hayatta kalacağız, sonra eğitileceğiz, sonra tarım, eğitim ve turizm alanında reformlar yapacağız" dedi.

Kıbrıs'ta yönetim sorunumuz olduğunu da belirten Çakıcı, liderlik edecek, hayalleri ve vizyonu olan, bilgiye sahip siyasilerin işbaşında olmasına ihtiyaç duyulduğunu, aksi taktirde toplum olarak gidişatımızın daha kötüye gideceğini sözlerine ekledi.