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Tek Tırnaklı At Cinsi Hayvanların Elektronik Araçlarla Tanımlanarak Kayıtlanması Faaliyetlerine 1 Nisan’dan İtibaren Başlanacak

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Tek Tırnaklı At Cinsi Hayvanların Elektronik Araçlarla Tanımlanarak Kayıtlanması Faaliyetlerine 1 Nisan’dan İtibaren Başlanacak
Tek Tırnaklı At Cinsi Hayvanların Elektronik Araçlarla Tanımlanarak Kayıtlanması Faaliyetlerine 1 Nisan’dan İtibaren Başlanacak

Veteriner Dairesi Müdürlüğü, tek tırnaklı hayvancılık işletmelerinin belirlenerek kayıtlanması ve bu işletmelerde bulunan tek tırnaklı at cinsi hayvanların elektronik araçlarla (RFID mikroçip) tanımlanarak kayıtlanması faaliyetlerine 1 Nisan’dan itibaren başlanacağını duyurdu.

Veteriner Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama tek tırnaklı at cinsi hayvanların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, tek tırnaklı hayvan hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması amacıyla gerçekleştirilecek.

Bu amaçla her yaş grubundaki tek tırnaklı at cinsi hayvanlar, serbest veteriner hekim tarafından mikroçip uygulanmak veya önceden uygulanmış mevcut mikroçip numaraları okutulmak, dairenin düzenlediği kayıt ve eşkal formlarını doldurulup, ilgili formları Daire Merkez Hayvan Kayıt Birimi’ne ulaştırılarak, kayıt ücreti ödenerek kayıt altına alınacak.

Kaydı tamamlanan hayvanlara daire tarafından bireysel At Kimlik Belgesi verilecek.

Duyuru ile ülkede bulunan tek tırnaklı at cinsi hayvan bulunan tüm işletmeler ve içindeki tüm tek tırnaklı at cinsi hayvanların, belirlenen tarihten itibaren kayıt alınmasının ilgili mevzuat gereği zorunlu olduğu ve 1 Ocak 2023 sonrasında kayıtsız tespit edilecek işletme ve hayvanlar için idari para cezası ve idari önlem uygulanacağı kamuoyunun bilgisine getirildi.

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