Teknoloji Üreten Gençliğin Heyecanla Beklediği An Geldi!

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST deneyimi "Teknoloji Yarışmalarına" başvurular başladı.

Toplumun her kesiminden öğrenmek gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına geçtiğimiz yıl 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda bulundu. Numaralandırdığında 5000 finalistin belirlendiği yarışlarda kıyasıya geçti. Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun olma kadar sorumlu olan gencimiz hayallerini farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecek. Son başvuru tarihi ise 28 Şubat.

Kendine Güvenen Gençler, 34 Farklı Kategori Sizleri Bekleniyor!

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 34 farklı kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

Yapay Zeka, Su Altı Sistemleri, Otonom Sistemler Teknolojinin Her Alanında Yarışmalar

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik eğitimi öğretmek yetmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde destek için Roket'ten Otonom Sistemlere, Tarım'dan Sualtı Sistemleri'ne teknolojinin kendi alanında yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük Teknoloji Yarışlarını gerçekleştiriyor. Gençlerin millî teknoloji üretmek ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek çalışan çalışan gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 4 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.