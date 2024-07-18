Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

İsrailli protestocular, Netanyahu'dan 'esirler acı çekiyor ama ölmüyorlar' şeklindeki son açıklamasına izah getirmesi için çağrıda bulundu.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yüzlerce protestocu, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için esir takası anlaşması imzalanması talebiyle sokaklara döküldü.
Protestocular ayrıca, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan "esirler acı çekiyor ama ölmüyorlar" şeklindeki son açıklamasına izah getirmesi için çağrıda bulundu.
Gösteriler, İsrail ve Hamas ateşkese yönelik son öneriyi değerlendirirken, İsrailli bir heyetin görüşmelere devam etmek üzere Mısır'a ulaştığı sırada gerçekleştirildi.
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