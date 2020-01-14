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Telefonuna Cevap Vermeyen İş Yeri Müdürüne Bıçak Çekti

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Telefonuna Cevap Vermeyen İş Yeri Müdürüne Bıçak Çekti
Telefonuna Cevap Vermeyen İş Yeri Müdürüne Bıçak Çekti

13.01.20 tarihinde saat 07.45 raddelerinde, Gazimağusa Lefkoşa eski yolu üzerinde bir işyerinde, umumi bir yol kenarında telefonuna bakmadığı gerekçesiyle müdürü olan İ.G’ ye hitaben “ seni buradan çıkarmayacam, seni keseceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulunan ve elinde tuttuğu toplam uzunluğu 28, ağız uzunluğu 16 cm olan bıçağı gösterip sallamak suretiyle uygunsuz tavrı harekette bulunan H.D şikâyet üzerine aynı gün tutuklandı.

Zanlı bugün 14.01.20 tarihinde şiddet tehdidi, korkutmak maksadıyla silah taşımak ve uygunsuz tavrı harekette bulunmak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

 İddia makamı adına mahkemede yemin tahtında şahadet veren polis memuru Mehmet Uyguner olgularla ilgili bilgi verdi. Uyguner şahadetinde 13.1.20 tarihinde saat 07.45 raddelerinde çalışmakta olduğu iş yeri dışında yol kenarında, telefonuna cevap vermediği gerekçesiyle müdürüne hitaben “seni buradan çıkarmayacam, seni keseceğim” diyerek elinde tuttuğu toplam uzunluğu 28 cm, ağız uzunluğu 16 cm olan bir bıçağı sallayan zanlı H.D’ın şikâyet üzerine aynı gün tutuklandığını söyledi. Olayda kullanılan bıçağın ayni gün bulunarak emare alındığına değinen Uyguner zanlının okunan yazılı davasına da kabul ederim şeklinde cevap verdiğini belirtti.

Zanlının T.C. vatandaşı olup çalışma maksatlı ön izinle KKTC’de bulunduğunu belirten Uyguner bu olay sonrası işten durdurulduğunu ve yasa gereği 90 gün süreyle KKTC’de kalabilmek ve başka bir iş bulmak hakkına sahip olduğunu söyledi.  Tahkikatın tamamlandığına vurgu yapan Uyguner, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep eti. Yargıcın sorması üzerine KKTC de hiçbir yakını olmadığını belirten zanlı, işyerinden bir aylık çalışması karşılığı alacağı olan parayı henüz alamadığından yakındı. İşlemiş olduğu suçu ise bir anlık hata olarak değerlendirdi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (

 

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