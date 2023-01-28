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Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere borçlarını ödeme uyarısı

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Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere borçlarını ödeme uyarısı
Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere borçlarını ödeme uyarısı

Telekomünikasyon Dairesi, abonelere, 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçlarını en geç 13 Şubat’a kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Açıklamada, 31 Aralık 2022 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin kesileceği, Temmuz 2022 ayı sonu itibariyle daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edileceği belirtildi.

 
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