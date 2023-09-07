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Telekomünikasyon Dairesi'nden 'kesinti' duyurusu...

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Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü Cumartesi günü Gazimağusa Küçük Sanayi bölgesinde ses ve adsl hizmetlerinde kesinti olacağını duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesi'nden 'kesinti' duyurusu...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü'nün duyurusu şöyle:

09  Eylül  2023  tarihinde  saat  09.00  -  14.00  arasında  Gazimağusa  Küçük  Sanayi bölgesinde  telefon  hatlarında    yenileme  çalışması  yapılacaktır.  Yapılacak  bu  çalışmadan dolayı Gazimağusa Küçük Sanayi  bölgesinde ses ve adsl hizmetlerinde kesinti olacaktır.Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.

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