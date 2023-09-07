Telekomünikasyon Dairesi'nden 'kesinti' duyurusu...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü'nün duyurusu şöyle:
09 Eylül 2023 tarihinde saat 09.00 - 14.00 arasında Gazimağusa Küçük Sanayi bölgesinde telefon hatlarında yenileme çalışması yapılacaktır. Yapılacak bu çalışmadan dolayı Gazimağusa Küçük Sanayi bölgesinde ses ve adsl hizmetlerinde kesinti olacaktır.Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.