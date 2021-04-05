  • BIST 1.442
  • Altın 451,145
  • Dolar 8,1168
  • Euro 9,5871
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa 42 vaka! Toplam vaka 70!

Televizyonlar için yasa gücünde kararname

» »
Bakanlar Kurulu’nun onayladığı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Yayın İzin Ücretleri ile Lisans Ücretleri ve Reklam Payı Ödemelerinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Televizyonlar için yasa gücünde kararname

Kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarının bu yıl ödemekle mükellef oldukları yayın izin ücretleri ile lisans ücretlerinin belirli şartlarla ertelenerek taksitlendirilmesi ve reklam payı ödemesine ilişkin mükellefiyetlerin belirli şartlarla muafiyet kapsamına alınması amacıyla yasa gücünde kararname çıkarıldı.

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Yayın İzin Ücretleri ile Lisans Ücretleri ve Reklam Payı Ödemelerinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa gücünde kararname, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile 28 Şubat 2021 tarihinde Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası tahtında lisanslı olup yayınlarına devam eden tüm özel radyo ve televizyon kuruluşlarını kapsıyor.

Ancak, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası tahtında yeniden iletim yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yayınlarını ileten radyo ve televizyon kuruluşları yasa gücünde kararname kapsamında değil.

Kararname uyarınca yayın izin ve varsa lisans ücretlerinin ilk taksidi 20 Nisan 2021, ikinci taksidi 20 Mayıs 2021, üçüncü taksidi 20 Haziran 2021, dördüncü taksidi 20 Temmuz 2021, beşinci taksitli 20 Ağustos 2021 ve altıncı taksidi de 20 Eylül 2021 olacak şekilde altı eşit taksitte ödenecek.

Geçici madde ile 2020 yılı ödemelerini peşin yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarına muafiyet sağlanacak.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Televizyonlar için yasa gücünde kararname05 Nisan 2021 Pazartesi 18:29
  • Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen tüzükte değişiklik05 Nisan 2021 Pazartesi 18:24
  • Aşıkoğlu:''Bu tür izin istenilen her kuruma hemen verilir”05 Nisan 2021 Pazartesi 18:18
  • Sucuoğlu:Anket yaptırdım. Geçen sefer yüzde 41 almıştım. Şimdi çok daha önde ve çok daha rahatım05 Nisan 2021 Pazartesi 18:09
  • Alsancak esnafı Hayatseven,Alsancak Belediyesi’nin bölgede restoran açma kararına tepki gösterdi05 Nisan 2021 Pazartesi 17:44
  • Mağusa Spor Akademisi, Mithat Tekçam’ı ziyaret etti05 Nisan 2021 Pazartesi 17:37
  • Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tam gün grev kararı alındı!05 Nisan 2021 Pazartesi 17:20
  • AP Üyesi Kızılyürek Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti05 Nisan 2021 Pazartesi 16:46
  • Erhürman: Hükümet geniş kesimleri daha da yoksullaştırıyor.05 Nisan 2021 Pazartesi 16:43
  • KKTC’de mart ayında enflasyon, yüzde 1.39 arttı05 Nisan 2021 Pazartesi 16:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti