“Temiz siyaset diyerek yola çıktık”

Halkın Partisi (HP) birinci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Siyasi yaşamına 6 Ocak 2016’da başlayan Halkın Partisi’nin kuruluş yıldönümü için dün akşam Bedesten’de resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber ve davetliler katıldı.

Genel Başkan Kudret Özersay, parti yetkilileriyle birlikte davetlileri girişte karşıladı. Ardından, konuşmalara geçildi.

ATAKAN: “ŞEFFAFLIK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA PARTİNİN GELİR VE GİDERLERİNİ HER ÜÇ AYDA BİR KAMUOYUYLA PAYLAŞIYORUZ”

İlk sözü alan Halkın Partisi Genel Sekreteri Tolga Atakan, halk odaklı, halkın iradesine dayalı, yeni nesil siyaset yapma güdüsüyle yola çıktıklarını belirterek, “Sizlerin desteği ve varlığıyla 2017’de KKTC’de halk odaklı siyaseti iktidar yapacağız” dedi.

Halkın Partisi’nin bir yıllık faaliyetleri hakkında bilgi veren Atakan, ‘Seçim dönemidir, değildir demeden, 142 köy ve bölge toplantısı yaptık, 59 sivil toplum örgütüyle ilgili ziyaretlerde bulunduk, 503 kilometre yol kat ettik” ifadelerini kullandı.

Bu sürede 33 kişinin televizyonlarda Halkın Partisi’nin prensiplerini, plan ve projelerini kamuoyuyla paylaştığını söyleyen Tolga Atakan, “Sanırım bu ne kadar geniş kitleye sahip olduğumuzun önemli bir göstergesidir” dedi.

İktidar olduklarında hayata geçirmeyi hedefledikleri “şeffaflık” ilkesine de işaret eden Genel Sekreter, yasal zorunluluk olmamasına rağmen her üç ayda bir partinin gelirlerini ve giderlerini kamuoyuyla paylaştıklarını anlattı.

ÖZERSAY: “TEMİZ SİYASET DİYEREK YOLA ÇIKTIK”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, yola “temiz siyaset” diyerek çıktıklarını belirterek, “Temiz siyaset aslında basit görünen ama altı dolu ve güçlü bir kavram. Buradan hareket ettik. Ve çağdaş değerlere dayalı, laik, demokratik, insan haklarına saygılı hukuk devleti temelinde kendi kendini iyi yönetme temelinde, böyle bir paydada bir araya geldik.İyi ki de geldik” dedi.

Toplum yararına olacak siyaseti hedef edindiklerini vurgulayan Özersay, “Bu, noktadan hareket etmemiz bizi halkın sahiplendiği bir parti haline getirdi, bunu görmekten mutluluk duyuyorum” ifadesini kullandı.

Partinin politikalarını şekillendirirken “iyi yönetim” ve “sosyal adalet” ilkelerini temel aldıklarını da dile getiren Kudret Özersay, ‘ne iş olsa yaparım’ yaklaşımını değil ‘işin ehli yönetim’ anlayışını benimsediklerini söyledi.

Toplumun hiçbir kesimiyle menfaat ilişkisi kurmadıklarını, kurmayacaklarını kaydeden Özersay, “İrademizi hiçbir şekilde ipotek altına koymayacağız. Bu bizim için en önemli söz” açıklamasında bulundu.

İnsanların Halkın Partisi’nin görüşlerini ve açıklamalarını önemsediğini de vurgulayan Kudret Özersay, “Halkın Partisi en güçlü adaylardan biri haline geldiyse bu verilen emeklerin karşılığıdır. Elini taşın altına koyan herkesi tebrik ederim” şeklinde konuştu.

Halkın Partisi’nin bu ayın sonuna doğru ilçe kongrelerini yapacağını, Ocak sonunda ise genel kongrenin gerçekleşeceğini kaydeden Özersay, “Ülke yönetiminde göreve hazırız. Makamlara değil, görevlere talibiz” dedi.

Kıbrıs konusuna açıklamalarda bulunan Kudret Özersay, dengeli ve adil bir çözüme desteklerini, desteklemeye devam edeceklerini belirtti, yapıcı tutumlarını sürdüreceklerini söyledi.

Kıbrıs konusunu istismar edip bunun üzerinden siyaset yapmayacaklarını da kaydeden Genel Başkan Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Halkın Partisi’nin yapıcı eleştirilerini dikkate alacağına inanç belirtti.

Cenevre zirvesinden net bir sonuç beklediklerini vurgulayan Özersay, “Nokta değil, virgül konursa bu süreç ancak statükoya hizmet eder” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya kimin katılacağı, neyi temsil edeceği gibi konularda taraflar arasında görüş ayrılığı olduğunu belirten Kudret Özersay, bunu biraz da endişeyle izlediklerini kaydetti.

Özersay, zirveler öncesinde varılan bir takım uzlaşılar olduğunu da ifade ederek, “Bu uzlaşılara Rum tarafınca riayet edilmediğini gözlemliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın BM Genel Sekreterine gönderdiği mektuptan da bu konuda sıkıntı olduğunu anlıyoruz” dedi.

Dünyada ve bölgede ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydeden Özersay, “Bu şekilde devam edemeyiz. Kendimize çeki düzen vermek ve geleceğimizi belirleyecek iyi yönetimi kurmak zorundayız. Her dönem yanımızda duran Türkiye Cumhuriyeti’nin zor günlerden geçtiğini hepimiz görüyoruz. Bunu kanıksamak istemiyoruz. Türkiye’nin acısını paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Özersay, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda ‘kimliği var etme’ mücadelesi verdiğini de söyleyerek, “Halkın Partisi, her hal ve şartta bu mücadeleye sahip çıkacak” dedi.

Konuşmaların ardından resepsiyon devam etti. Canlı müzik dinletisinin de olduğu gecede Halkın Partisi’nin yeni yaşı için pasta kesildi.