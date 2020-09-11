Temmuz Ve Ağustos Ayı Destek Ödemeleri Bugün Yapılıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işletmelerin devamı ve istihdamın sürekliliğine yardımcı olmak makasıyla Haziran’da açıklanan ikinci ekonomik pakete konan, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim için toplam 8 bin TL olan ödemelerin yarısının ödenmesine yarın başlanacağı kaydedildi.

Destek ödemelerinin işletmelere yeniden toparlanma sürecinde destek olmak amacıyla geliştirildiği, bugün yapılacak olan ödemelerin Temmuz ve Ağustos ayı için 4 bin TL olacağı belirtildi.