“Teneke Çocuk Projesi”ndeki tenekeler hastanenin çocuk bölümü için cihaza dönüştü

Gazimağusa Belediyesi’nde büyük paydaş olarak destek verdiği, Yeşil Barış Hareketi’nin sosyal sorumluluk projesi olarak yürüttüğü “Teneke Çocuk Projesi”nde tenekelerin geri dönüşümünden elde edilen gelirle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin Çocuk Bölümü’ne cihaz alındı. Gazimağusa Belediyesi’nin yanı sıra projeye destek veren diğer paydaşlardan Her Daim Dostlar Grubu üyelerinin katılımıyla

cihazlar Başhekim Dr. Nil Ergün Elada’ya teslim edildi.

Yeşil Barış Hareketi’nin 2014 yılında başlattığı, 2015 yılında Gazimağusa Belediyesi’nin de katıldığı proje kapsamında, Gazimağusa Devlet Hastanesi Çocuk Bölümü’ne 2 adet elektronik tansiyon aleti, 2 adet parmak oksimetre nabız aleti ve 2 adet de elektronik termometre cihazı alındı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nil Ergün Elada konuşmasında, örnek bir çalışma yaparak hem topluma bir mesaj verildiğini hem de hastaneye cihaz kazandırıldığını ifade ederek, Gazimağusa Belediyesi, Yeşil Barış Hareketi ve Her Daim Dostlar’a teşekkür etti ve yeni cihazlar için projenin devamını dilediğini ifade etti.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Ersun Aytaç, Yeşil Barış Hareketi olarak 2014 yılında sıfır bütçe ile başlattıkları Teneke Çocuk Projesiyle toplanan tenekeleri geri dönüşüme gönderdiklerini ve elde edilen gelirle de hastanelerin Çocuk Bölümlerine katkı yaptıklarını ifade etti. Projenin amacının hem geri dönüşüm alışkanlığını kazandırmak hem de geri dönüşüm yapılabileceğini insanlara göstermek olduğunu ifade eden Aytaç, 23 belediye ile çalıştıklarını, kendilerine kurum ve kuruluşlardan hibe edilen 200 civarı kafeslerinin olduğunu söyledi. Gazimağusa Belediyesi ile 2015 yılından beridir birlikte çalıştıklarını, belediyenin elinden gelen katkıyı sağladığını, ayrıca projeyi kendi projeleri gibi sahiplenen ve destek veren Her Daim Dostlar Grubu ve MGA’nın da diğer paydaşlar olduğunu söyledi. Aytaç, bu şekilde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Hem Gazimağusa Belediyesi hem de MGA temsilen konuşan Refik Hazır, böylesi güzel bir organizasyonuna katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, projenin farkındalık yaratan çok önemli bir proje olduğunu, plastik poşetleriyle ilgili yasal düzenlemeden çok önce bu konuya dikkat çeken bir proje olduğunu ifade etti. Hazır, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in bundan önce olduğu gibi bundan sonra da projeye gereken desteği vereceğini ifade etti ve tüm paydaşlara ve Yeşil Barış Hareketi’ne teşekkür etti.

Her Daim Dostlar Grubu Sözcüsü Yusuf Şentuğ, bölgede çevre konularında farkındalık yaratmak için faaliyetler yaptıklarını, Yeşil Barış Hareketi’nin projesini duyduklarında çok memnun olduklarını, projeyle hem doğa atıklardan kurtulacak, hem geri dönüşüm sağlanacak hem de hastanenin çocuk bölümüne cihaz alınacak olmasından dolayı mutlu bir şekilde projeye destek verdiklerini söyledi. Şentuğ, gerek ayrıştırmada gerek kafeslerin yapımında destek olmaya çalıştıklarını, Yeşil Barış Hareketi’ne kendilerini projeye dahil ettiği için teşekkür ederek, cihazların hastaneye hayırlı olmasını diledi.