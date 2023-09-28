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Terfi eden Polis mensuplarına rütbeleri takıldı

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Terfi eden Polis mensuplarına rütbeleri takıldı
Terfi eden Polis mensuplarına rütbeleri takıldı

Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından, 01 Ekim 2023 tarihinden itibaren bir üst rütbeye terfi ettirilen 145 Polis Mensubuna, bugün Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda düzenlenen törenle rütbeleri takıldı. Polis Müdürlüğüne 2, Polis Müdür Muavinliğine 4, Polis Başmüfettişliğine 14, İtfaiye Başmüfettişliğine 1, Polis Müfettişliğine 20, Polis Müfettiş Muavinliğine 29, Polis Çavuşluğu 69 ve İftaiye Çavuşluğuna 6 personel terfi etti.

Terfi Törenine, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (Güv.K.K.) Tümg. Osman AYTAÇ, Polis Genel Müdürü (PGM) Kasım KUNİ, PGM-I. Yardımcısı Ahmet BEŞERLER, PGM-II. Yardımcısı Zafer ZAİFER, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Hizmetleri Komisyonu üyesi Kurmay Albay Mehmet Ali AKBAŞ, İlçe ve Bölüm Müdürleri ile terfi eden Polis Mensuplarının eşleri ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Polis Genel Müdürü (PGM) Kasım KUNİ; terfinin, bir kurumdaki en önemli motive aracı olduğu ve yapılan terfilerle Polis Örgütü’nde verimliliğin ve dolayısıyla halka hizmet seviyesinin arttığına dikkat çekti. PGM KUNİ ayrıca, terfi eden Polis Mensuplarının çağdaş, demokratik ve insan haklarına saygılı olarak her zorluğun üstesinden geleceğine dair inancının tam olduğunu söyledi ve terfi eden tüm personele sağlık, mutluluk ve başarılar dileyerek, terfilerin polis teşkilatına ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Terfi eden personele rütbelerinin takılmasının ardından söz alan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Osman AYTAÇ, alınan her terfinin kişide yetki ve sorumlulukları artırdığı ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini söyleyip, asker ve polisin silah arkadaşı olduğunu kaydetti ve terfi eden tüm personele başarılar dileyerek terfilerinin hayırlı olmasını diledi.

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