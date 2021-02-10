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Terim de şikayetçi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ‘hakaret’ soruşturması

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Terim de şikayetçi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ‘hakaret’ soruşturması
Terim de şikayetçi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ‘hakaret’ soruşturması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde taraftar tribününden kendisine hakaret edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

AA’nın haberine göre Terim’in avukatı aracılığıyla Anadolu başsavcılığına sunulan dilekçede, maçların seyircisiz oynandığı ancak Fenerbahçe’nin başvurusu üzerine Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne 150 sağlık çalışanının alınmasına karar verildiği belirtildi.

Dilekçede, buna rağmen maça 1000’i aşkın kişi katıldığı ve bu kişilerin localara yerleştirildiğinin, fotoğraf ve görüntülerle de kanıtlandığı kaydedildi.

Kimlikleri tespit edilsin

Dilekçede, bu kişilerden kaçının sağlık çalışanı olduğunun bilinmediği belirtilerek şöyle dendi: “Savcılık tarafından kimliği tespit edilebilecek şüphelilerce Fatih Terim’e, teknik heyete ve ısınmak üzere sahaya çıkan oyunculara müsabakanın başından sonuna kadar galiz ifadelerle küfürler edilmiş, itibar ve prestijlerini sarsmaya, saygınlıklarını zedelemeye matuf ifadeler kullanılmış, kişilik hakları ihlal edilmiştir.”

Dilekçede, topluluk psikolojisinin sebep olduğu şiddet olaylarının en sık rastlandığı spor dalının futbol olduğu vurgulanırken, ‘hukuka aykırı eylemi gerçekleştiren kişilerin emsal mahiyette cezalandırılması gerektiği’ ifade edildi.

Görüntüler incelenecek

Öte yandan Anadolu başsavcılığı, 6 Şubat’taki maçta yaşananlara dair resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, görüntü kayıtlarının incelenmesi yönünde emniyete talimat verildi.

 

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