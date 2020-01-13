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Terör örgütlerine ait flama veya fotoğraf bulundurmak yasaklandı

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KKTC'de terör örgütü statüsüne alınan ve faaliyetleri yasaklanan örgütler ile türevlerine ait flamalar ve bu terör örgütlerinin yönetici ve mensuplarına ait resimlerin taşınması yasaklandı.
Terör örgütlerine ait flama veya fotoğraf bulundurmak yasaklandı

Bakanlar Kurulu, Ceza Yasası’nın 63’üncü maddesi tahtında yeni bir “Yasadışı Örgütler Emirnamesi” yayımladı.

9 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve “2020 Yasa Dışı Terör Örgütleri Emirnamesi” olarak adlandırılan emirnameye göre, KKTC'de terör örgütü statüsüne alınan ve faaliyetleri yasaklanan örgütler ile türevlerine ait flamalar ve bu terör örgütlerinin yönetici ve mensuplarına ait resimlerin taşınması yasaklandı.

Emirname, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu terör örgütü listesi şu şekilde:

teror1_1578902656.jpgteror2_1578902667.jpgteror3_1578902679.jpgteror4_1578902691.jpg

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