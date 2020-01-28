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Terör örgütü IŞİD saldırı duyurusu yaptı: hedefte yahudiler var

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak duyurduğu Ortadoğu barış planını açıklamasına karşı terör örgütü IŞİD üyelerine, Yahudilere saldırı çağrısı yaptı.
Terör örgütü IŞİD saldırı duyurusu yaptı: hedefte yahudiler var

IŞİD’in sözcüsü Ebu Hamza El Kureyşi tarafından seslendirilen bir kayıt ile terör örgütü Yahudileri hedef alan bir saldırı çağrısında bulundu.

The Times of Israel’in haberine göre 37 dakikalık ses kaydında Ebu Hamza El Kureyşi olduğu belirtilen kişi

"Yahudilerin yerleşimlerini ve pazar yerlerini hedef alın, yaşam alanlarını füzeleriniz ve kimyasal silahlarınız için test sahası olarak kullanın" sözleriyle IŞİD’lilere sesleniyor.

Beyaz Saray'da İsrailli liderlerle görüş alışverişinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in şekillendirdiği, Filistin tarafının kabul etmediği 'Yüzyılın  Anlaşması'nı  bu akşam saat 20.00’de açıklayacak.

Trump  'Yüzyılın Anlaşması' ile ilgili şu ifadeyi kullanmıştı:

"Bu çok büyük bir plan ve İsrail ile Filistinlilere yönelik bir teklif görevi görecek. Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz."

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