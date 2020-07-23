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Test sonucunu beklemeden odasından çıkıp casinoya girmesine izin verilen turistin, test sonucu pozitif çıktı

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Test sonucunu beklemeden odasından çıkıp casinoya girmesine izin verilen turistin, test sonucu pozitif çıktı
Test sonucunu beklemeden odasından çıkıp casinoya girmesine izin verilen turistin, test sonucu pozitif çıktı

Test sonucunu beklemeden Merit’teki odasından çıkıp casinoya girmesine izin verilen turist, test sonucu pozitif çıkınca, temas ettiği otel çalışanları gözetim altına alındı. Otelin bütün çalışanları tedirgin oldu.

Covid-19 Salgını, ülkemizde etkisini gösterdiği günden beridir adı skandal üstüne skandal ile anılan Merit Oteller grubu, bu sefer PCR testi sonuçları beklenmeden gelen konuklarını odalarında bekletmek yerine Casino’ya inmelerine izin vererek, personelinin ve Kıbrıs Türk halkının sağlığını tehlikeye atıyor. 
Bugün PCR testi pozitif çıkan bir yolcunun test sonucu gelinceye kadar odasında bekletilmemesi nedeniyle, test sonucu pozitif çıkınca otelde çalışan tüm temaslıları gözetim altına alındı. 
Otel çalışanları bu durumdan dolayı son derece tedirgin olduklarını ifade ederken, başta Merit olmak üzere, otel yönetimlerinin gelen yolcuların PCR test sonuçları gelinceye kadar otel odalarından çıkartmamak konusunda katı davranmalarını talep ettikleri ve odada bekletme kuralının denetlenmesi gerektiğini ifade ettiler.

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