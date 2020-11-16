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The Guardian Dünkü Eylemleri Haber Yaptı

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İngiliz The Guardian gazetesi, dün 15 Kasım dolayısıyla adaya gelen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıslı Türklerin tepkisi ile karşılandığını yazdı. Kaynak: İradeye müdahale The Guardian’a yansıdı
The Guardian Dünkü Eylemleri Haber Yaptı

İngiliz The Guardian gazetesi, dün 15 Kasım dolayısıyla adaya gelen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıslı Türklerin tepkisi ile karşılandığını yazdı.

Kıbrıslı Türklerin ‘Ankara’nın iç meselelerine açık müdahalesini’ protesto ettiğini yazan gazete, bunu eleştirilere açık olmayan bir lidere karşı yapılan ender çıkışlardan biri olarak yorumladı.

Gazete haberinde özetle şunları ifade etti;

 “Tek taraflı bağımsızlık ilanının 37’inci kutlamaları için Kıbrıs’ın kuzeyine giden Erdoğan, Kapalı Maraş’ta ‘piknik’ yapma kararına tepki gösterdi.Polisin eylemleri yasaklama girişimini görmezden gelen birçok eylemci, “Acının üzerinde piknik olmaz” pankartları ile bu kararı protesto etti."

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