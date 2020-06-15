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THY Türkiye-KKTC Uçuşlarına başlıyor...İşte seferler

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KKTC’ye uçuşların açılmasıyla birlikte Türk Hava Yolları da yurt dışındaki uçuş programına KKTC’yi eklemişti.. 
THY Türkiye-KKTC Uçuşlarına başlıyor...İşte seferler

KKTC’ye uçuşların açılmasıyla birlikte Türk Hava Yolları da yurt dışındaki uçuş programına KKTC’yi eklemişti.. 

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’den Ercan Havalimanına 20 Haziran'dan itibaren haftada 4 karşılıklı sefer düzenleneceği belirtildi..

İşte THY'nin tarifeli uçuş saatleri...

21-23-25-27-28-30 Haziran İstanbul- Ercan

Saat 21:50 İstanbul kalkış

21-22-24-26-28-29 Haziran  Ercan - İstanbul

Saat: 05:35 Ercan kalkış

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