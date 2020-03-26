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Ticaret Odası Başkanı Deniz: "Ülkede kalan yabancılar telli bölgeye konsun"

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Ticaret Odası Başkanı Deniz: "Ülkede kalan yabancılar telli bölgeye konsun"
Ticaret Odası Başkanı Deniz: "Ülkede kalan yabancılar telli bölgeye konsun"

Ticaret Odası Başkanı Deniz: "Ülkede kalan yabancılar telli bölgeye konsun"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz katıldığı TV programında hükümetin aldığı önlemler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz 3, ülke vatandaşları için hükümet edenler çıkıp 3 ülke vatandaşlarına bir kuruş vermiyoruz, başlarına geleni çeksinler diyorlarsa büyük bir sosyal patlamayı tetiklemiş oluyorlar"dedi.

Deniz açıklamasına devamla "Bu insanları biz başı boş aç susuz bırakamayız, yani bu insanlık dışı harekettir bu bize hiç yakışmıyor" dedi. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz "En azından devlet çıkıp demesi lazımdır ben buraya telli bir alan, askeri bir bölge yapıyorum, tüm yabancıları topluyorum, çadır kent oluşturuyorum bunun içine koyuyorum bunlara sabah, öğlen, akşam yiyeceklerini vereceğim" Böyle bir önlemde yok!

Ve bunlar toplum içinde başı boş gezen bir topluluk yaratmaya çalışılıyor.

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