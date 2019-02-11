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"Ticaret Odası Başkanı ve Sanayi Odası Başkanlarının Çeler'e haksız eleştirilerini kınıyoruz"

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El-Sen Ticaret odası ve sanayi odası başkanlarının Çalışma ve sosyal güvbenlik Bakanı Zeki çeler hakkında yaptıkları açıklamaları eleştirdi
"Ticaret Odası Başkanı ve Sanayi Odası Başkanlarının Çeler'e haksız eleştirilerini kınıyoruz"

El-Sen'in yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

Ülkemizde ilk kez çalışma hayatını kayıt altına almak ve emeğin sömürülmesine izin vermemekle birlikte özel sektör için birtakım tedbirler alarak uygulamaya koymak isteyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e, Ticaret Odası Başkanı ve Sanayi Odası Başkanlarının haksız ve yanlış eleştirilerini kınıyoruz.

 

Bakan Çeler ve ekibinin, ilk günden itibaren hem yerel istihdamın artması, hem de özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmak için ortaya koydukları çabalar ile özel sektör çalışanlarının hem çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hem de aldıkları ücretlerin daha yukarılara çekilmesi için attıkları adımlar emeğe ve emekçiye değer vermesi herkes tarafından takdir edilmelidir.

"Emeğin sermaye tarafından sömürülmesini engellemek adına Çalışma Bakanının sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi yapma şartı getirilmesine engel olmaya çalışanlarla karşı duruşumuzu devam ettireceğiz. KKTC tarihinde belki de ilk kez emekçileri bu kadar düşünen ve onların da insanca yaşaması için adımlar atan bir bakana yapılan bu saldırı aslında sadece Çeler’e karşı değil, emeğe ve emekçiye karşı da yapılmış bir saldırıdır.

Emeğe ve emekçiye sahip çıkan Çalışma Bakanı Zeki Çeler’e EL-SEN Yönetimi olarak TAM DESTEK veriyor ve her zaman sömürge zihniyetinin karşısında kararlı bir şekilde duracağımızı tüm kamuoyuna duyururuz."

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