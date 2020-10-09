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Ticari taksi küle döndü!

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Gazimağusa-Lefkoşa anayolu Korkuteli kavşağı yakınlarında ticari taksi alev aldı.
Ticari taksi küle döndü!

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu Korkuteli kavşağı yakınlarında ticari taksi aniden alev alarak kullanılmaz hale geldi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, olay bugün saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Gazimağusa - Lefkoşa anayolu Korkuteli    yakınlarında Gazimağusa istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Yusuf Taylan Özaydın'ın yönetimindeki TGH 046 plakalı salon aracın muhtemelen motor bölümünde meydana gelen elektrik arizasından dolayı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

Yangını  itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, ve olayda hehangi bir yaralanma olmadığı bildirilirken, polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.

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