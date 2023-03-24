TikTok CEO’su Chew ifade verdi: Çin’in kontrolünde değiliz

ABD Kongresinde ifade veren TikTok üst yöneticisi (CEO) Shou Zi Chew'ün, Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile ilişkisi, ABD'lilerin verilerinin Çin'e aktarılması, platformun özellikle gençlerin zihinsel sağlığını olumsuz etkilemesi, zararlı içeriklerin engellenmesi ve siyasi içerikler gibi bir dizi konuda verdiği yanıtlar, milletvekillerini tatmin etmedi.

Çinli sosyal medya platformu TikTok’un CEO’su Chew, ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi tarafından düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 5 buçuk saat süren oturumda hem Cumhuriyetçi hem Demokrat milletvekillerinin Chew’e karşı sert tutumu dikkati çekti. Chew, milletvekillerinin sorularına uzun cevaplar vermek istese de milletvekillerinin “evet” veya “hayır” şeklinde net yanıtlar istemesi oturumda zaman zaman tansiyonu yükseltti.

Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance ve şirketin Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile ilişkisi, ABD’lilerin verilerinin Çin’e aktarılması, platformun gençler ve çocukların zihinsel sağlığını olumsuz etkilemesi, zararlı içeriklerin engellenmesi ve siyasi içerikler gibi bir dizi konuda Chew’ün verdiği yanıtlar milletvekillerini tatmin etmedi.

“TIKTOK YASAKLANMALI”

Komite Başkanı Cumhuriyetçi Milletvekili Cathy McMorris Rodgers, TikTok’un Amerikalıların verilerini toplayarak toplumu gözetlediğini ve ÇKP’nin de bu verileri ABD’yi manipüle etmek için araç olarak kullandığını savundu.

Rodgers, “TikTok, defalarca daha fazla kontrol, daha fazla gözetleme ve daha fazla manipülasyon yolunu seçti. Platformunuz yasaklanmalı.” ifadesini kullandı. TikTok çalışanlarının birçoğunun Çin ile bağlantılı olduğunu öne süren Rodgers, “(TikTok) ÇKP’nin Uygur Müslümanlarına yönelik soykırımını ve işkencesini ifşa eden Amerikalı bir genci bile sansürledi.” dedi.

Demokrat Milletvekili Frank Polland da TikTok gibi büyük teknoloji şirketlerinin elde ettikleri verilerle milyarlarca dolar gelir elde ettiklerini ancak Amerikan halkının güvenlik, mahremiyet ve sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

“TIKTOK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGILI”

Chew ise TikTok’un ifade özgürlüğünü gözeten bir platform olduğunu ve bu tarz içeriklerin kaldırılmadığını ileri sürerek, “Uygulamamızı kullanırsanız dünya çapında birçok kullanıcının bu konuda içerik ürettiğini göreceksiniz.” şeklinde konuştu.

Kendisinin Singapurlu olduğunu, şirketin ana merkezinin Çin’de değil, Singapur ve Los Angeles’ta bulunduğunu belirten Chew, ABD’de 150 milyondan, dünyada 1 milyardan fazla TikTok kullanıcısı olduğunu kaydetti.

Milletvekilleri ise oturumda, TikTok’un algoritmalarının “bağımlılık yapmayı” hedefleyerek özellikle gençlere duygusal olarak zorluklar yaşattığına dikkati çekerek, Chew’e bu konuda sorular yöneltti.

Chew, TikTok’un algoritması ve içerik kontrolü ile ilgili endişeleri gidermek için çalıştıklarını, şiddet içeren içerikler ve algoritmalarla ilgili sorunların sosyal medya platformlarının genel problemi olduğunu savundu. Bu kapsamda özellikle gençlerin eğitimi için yararlı içerikler üretilmesine katkı sunduklarını iddia eden Chew, zararlı içeriklerin tespit edilir edilmez kaldırıldığını ileri sürdü.

ABD’li milletvekilleri, Chew’in açıklamalarına karşılık, TikTok’ta halihazırda dolaşan bazı içeriklerin görüntülerini gösterdi ve bu konuda TikTok’un atması gereken adımları atmadığını söyleyerek şirketi suçladı.

Chew ise özellikle gençlerin güvenliğini önceleyeceklerini, Amerikalıların verilerini istenmeyen yabancı erişimine karşı bir güvenlik duvarı ile koruyacaklarını bildirdi. İfade özgürlüğü ile ilgili de adımlar atacaklarını ve içeriklerin herhangi bir hükümet tarafından manipüle edilmeyeceğini belirten Chew, bu konuda da şeffaf olacaklarını ve üçüncü taraf bağımsız gözlemcilere erişim izni vereceklerini aktardı.

ÇKP İLE TIKTOK İLİŞKİSİ

Milletvekilleri ByteDance şirketinin ÇKP ile ilişkisi olduğunu iddia ederek, Chew’e ÇKP’nin talebi üzerine TikTok’tan içerik kaldırılıp kaldırmadıklarına ilişkin sorular yöneltti. Chew, “Çin hükümetinin talebi üzerine içerik geliştirmiyor ya da kaldırmıyoruz.” dedi.

Chew, Çinli hükümet yetkilileriyle herhangi bir görüşmesi olmadığını söyledi ve milletvekillerinin ByteDance’in üst yöneticilerinin ÇKP ile bağlantısına ilişkin sorularına, “(İşle ilgili) Görüştüğüm kişilerin siyasi eğilimini bilmediğim için bu ifadeyi doğrulayamıyorum.” karşılığını verdi.

Çin hükümetinin de Amerikalıların verilere erişimine dair hiçbir kanıt görmediğini kaydeden Chew, ÇKP’nin kendilerinden böyle bir şey istemediğini vurguladı. Chew, milletvekillerinin, ABD’lilerin konum bilgilerinin depolandığına ilişkin sorularını yanıtlarken, konum bilgilerine ilişkin verileri toplamadıklarını söyledi.

Chew, diğer yandan Çinli mühendislerle pek çok Amerikan şirketi gibi kendilerinin de çalıştıklarını belirterek, Amerikan verilerinin tamamını “Texas Projesi” kapsamında ABD sınırları içerisinde Amerikan şirketi tarafından ve Amerikan personeli gözetiminde depolamayı planladıklarını söyledi. Ancak milletvekilleri bunun ulusal güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmayacağı görüşünü savundu.

Geçmişte bağlı oldukları şirketlerle veri paylaştıklarını doğrulayan Chew, Texas Projesi’nden sonra böyle bir erişimin ortadan kalkacağını bildirdi. Chew, söz konusu projeye de 1,5 milyar dolar harcadıklarını ifade etti.

Milletvekillerinin TikTok’un Amerikalıların verilerini Çin’e verdiğine dair iddialarını reddeden Chew, Amerikalıların verilerinin Oracle sunucularında depolandığını ve Amerikalı personel tarafından gözetildiğini söyledi.

Bir milletvekilinin ByteDance’in TikTok verilerine erişimiyle ilgili “ByteDance Amerikan vatandaşlarını gözetledi mi?” sorusuna Chew, “Bunu ‘gözetlemek’ şeklinde tanımlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum.” cevabını verdi.

CEO, AMERİKALI ŞİRKETLERİN SİCİLLERİNİ HATIRLATTI

Milletvekilleri Chew’e maaşı ve ek geliri olup olmadığına yönelik sorular da yöneltti. Chew, maaşıyla ilgili net bilgi vermek istemedi ancak ana gelir kaynağının TikTok’taki görevi ve ByteDance’den aldıkları ek ödemeler olduğunu ve başka bir yerden gelir elde etmediğini kaydetti.

Milletvekillerinin “Çin’in komünist hükümetinden korkuyor musunuz?” sorusuna Chew, “Hayır.” yanıtını verdi.

FBI Direktörünün TikTok’un Çin hükümeti tarafından kontrol edildiğine yönelik görüşüne ilişkin ise Chew, “Bence birçok risk varsayımsal ve teorik risklere işaret ediyor. Bu konuda herhangi bir kanıt göremedim. Kanıtlar hakkında konuşabileceğimiz tartışmaları sabırsızlıkla bekliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Chew, diğer yandan kendisinin de gizlilik konusunda adımlar atılması gerektiğini düşündüğünü belirterek, Amerikalı şirketlerin de bu konuda iyi bir geçmişi olmadığını öne sürdü ve milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz toplanan verileri usulsüz kullanmakla suçlanan “Cambridge Analytica”yı örnek verdi.

“DEVLET CİHAZLARINDA SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI OLMAMALI”

Chew, devlet cihazlarında TikTok uygulamasının kaldırılmasına ilişkin bir milletvekilinin sorusunu ise “Dürüst olmak gerekirse, devlet cihazlarının hiçbir sosyal medya uygulamasına sahip olmaması gerektiğini düşünüyorum, ancak bu bizi hedef almamalı.” şeklinde cevapladı.

Diğer yandan, bir milletvekilinin “8 yaşındaki çocuğunuzun neden TikTok kullanmasına izin vermiyorsunuz?” sorusunu ise Chew, “Çocuklarım Singapur’da yaşıyor. Singapur’da ’13 yaş altı deneyimi’ uygulaması yok.” şeklinde yanıtladı.

Chew, TikTok’taki içeriklerin “eğlenceli ve bilgilendirici” olduğunu öne sürerek, bazı sorunların da ABD’nin iç sorunlarıyla bağlantılı olduğunu ima etti. TikTok’taki uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili milletvekillerinin soruları üzerine Chew, ülkesi Singapur’un çok katı uyuşturucu yasakları olduğunu, TikTok’ta neredeyse hiçbir yasa dışı uyuşturucu içeriğinin bulunmadığını savundu.