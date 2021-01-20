TIP-İŞ: “Aşı Olmak Bu Ülkede Yaşayan Herkesin Hakkıdır”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), aşı olmanın, ülkede yaşayan herkesin hakkı olduğunu vurguladı. Sendika, aşılamayla ilgili organizasyon sorunlarının giderilmesini istedi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), aşı olmanın, ülkede yaşayan herkesin hakkı olduğunu vurguladı. Sendika, aşılamayla ilgili organizasyon sorunlarının giderilmesini istedi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, yaş, cinsiyet, ırk, din, siyasal inanç ve sosyoekonomik güç ayrıcalığı olmaksızın herkesin mümkün olan en yüksek düzeyde sağlık hizmetine ulaşmasının evrensel bir insan hakkı olduğunu belirtti.

Sağlık hizmetlerinin temelde koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon olmak üzere üçe ayrıldığı ifade edilen açıklamada, toplumun sağlıklılık halinin sürdürülmesi için “koruyucu sağlık hizmetlerinin” diğerlerine göre daha öncelikli bir konumda olduğu kaydedildi.

Dışarıdan, belirli koşullar altında verilen bir maddeye karşı kişide bağışıklık yanıtı gelişmesi süreci olarak tanımlanan aşılamanın (bağışıklama) ise koruyucu hekimliğin en temel unsurlarından biri olduğu anlatılan açıklamada, yüz yıldan uzun bir zamandır uygulanan aşılar sayesinde çiçek hastalığı, çocuk felci, kızamık ve daha pek çok hastalığın görülme sıklığında belirgin azalma sağlandığı vurgulandı.

Covid-19 enfeksiyonunda bireysel tedbirlere uyarak hastalığın bulaşmasının engellenmesinin son derece önemli olduğu kaydedilen açıklamada, toplum sağlığının korunması açısından ülkede aşı programının başlamasının da memnuniyet verici olduğu vurgulandı.

"KAOSUN ORTADAN KALKMASI İÇİN..."

Covid-19 aşılama sürecinde kamuoyuna yansıyan durumun birçok alandakine benzer şekilde yine organizasyon sorunlarının yaşandığının gözler önüne serildiği dile getirilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın yurttaş olsun veya olmasın ülkede yaşayan ve aşı olmasına engel tıbbi bir durumu bulunmayan her birey için risk kategorilerini gözeterek Covid-19 aşılama programını oluşturması, organizasyonun sağlaması, bilimsel olarak kabul görmüş aşıların teminini artırması ve kimin ne zaman aşılanacağı konusundaki kaosun ortadan kalkması için kamuoyunu detaylı şekilde bilgilendirmesi talep edildi.