TIP-İŞ Eylemlerini Genişletti

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eylemlerini genişlettiğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eylemlerini genişlettiğini duyurdu.

Sendika sosyal medya hesabından yapılan “Hükümete son uyarımız! Sabrımızın sonuna geldik!” başlıklı yazıda, bugünden itibaren elektif ameliyatlar, anjiyolar ve diğer invaziv işlemlerin durdurulması şeklinde eylemlerin genişletildiği bildirildi.

Tıp-İş, 5 Nisan tarihinde acil, tanı ve tedavi gerektiren kurullar dışındaki tüm kurulları, durdurarak, eyleme başlamıştı.

Sendika, hükümetin sorunlara duyarsız kalması gerekçesiyle eylemlerini 8 Nisan tarihinde genişleterek, yatan hasta servisleri, acil servisler, yoğun bakımlar, Onkoloji, Hemodiyaliz, Talasemi Merkezi, Acil Durum Hastanesi, Ateş Poliklinikleri, Covid-19 aşıları, ameliyathaneler, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi ve 112 Hızır dışındaki hizmetleri durdurarak, devam etmişti.

Hükümetin sessizliğini koruması ve uzlaşı yönünde adım atmaması gerekçesiyle Sendika, 14 Nisan tarihinden itibaren de, Yenierenköy, Güzelyurt, Trenyolu ve İskele Sağlık Merkezleri’ndeki mesai sonrası tabiplik hizmetlerini durdurarak, eylemi bir üst seviyeye taşımıştı.

Tıp-İş yaptığı son açıklama ile de, bugünden itibaren elektif ameliyatlar, anjiyografi ve diğer invaziv işlemleri duracağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ve hükümeti sorunların giderilmesi için somut adımlar atmaya davet eden Sendika, idari mercilerin duyarsızlığa devam etmesi halinde eylemlerini daha da artıracağını bildirdi.