Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki mevcut Genel Yoğun Bakım ve Nöroloji Yoğun Bakım ünitelerindeki hemşire ve yardımcı sağlık personeli eksiklerine dikkat çekerek, “Devlet eliyle kamu sağlık merkezlerimizin zayıflatılması ve yoğun bakımlarımızın çökertilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış ve Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Onbaşı imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “ülkede sağlık sisteminin amiral gemisi” olarak nitelendirilen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki mevcut Genel Yoğun Bakım ve Nöroloji Yoğun Bakım ünitelerinin uzun süreden beri devam eden hemşire ve yardımcı sağlık personeli eksikleri ile mücadele ettiği; son bir buçuk yılda farklı gerekçelerle yoğun bakımlarda çalışan tecrübeli hemşirelerin farklı birimlere nakledildiği ve yerlerine yenilerinin görevlendirilmediği belirtildi.

Azalan hemşire sayısının mevcut yatak kapasitesine göre yetersiz kaldığı, her iki yoğun bakımda da ikişer yatak kapatılmasına neden olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ HASTANE VE SAĞLIK SİSTEMİNİN KALİTESİNİ GÖSTERİR”

“Reanimasyon (yeniden canlandırma) üniteleri veya diğer bir deyişle yoğun bakım üniteleri dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de kritik hasta takip ve tedavilerinin yapıldığı, organ yetmezliklerinin düzeltildiği kısacası hastaların yeniden canlandırıldığı birimlerdir. Bundan dolayı yoğun bakım üniteleri bulundukları hastanelerin ve dahil oldukları sağlık sisteminin kalitesini gösterir.

Dünya standartları, yoğun bakımda tedavi görmekte olan her iki hastaya bir hemşire bakacak şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile verilen sağlık hizmetinin kalitesinin artırılması ve hastaya azami yarar sağlanması hedeflenir. Malesef ülkemizde son bir buçuk yılda farklı gerekçeler ile yoğun bakımlarda çalışan tecrübeli hemşireler farklı birimlere nakledilmiş ve yerlerine yenileri görevlendirilmemiştir. Azalan hemşire sayısı mevcut yatak kapasitesine göre yetersiz kalmış, her iki yoğun bakımda da ikişer yatak kapatılmasına neden olmuştur.”

“ÖZELE SEVKLER DEVLET BÜTÇESİNE YÜK”

Açıklamada, azalan yatak kapasitesinin, yüksek risk grubunda olup da ameliyat sonrası yoğun bakımda takip edilmesi gereken hastaların ameliyatlarının ertelenmesine, yoğun bakımda tedavi görmesi gereken hastaların özel merkezlere sevk edilmesine neden olduğuna da işaret edilerek, “Ülkemizin ekonomik zorluklar içinde olduğu bugünlerde yapılan sevkler devlet bütçesine yük olmaktadır. Zaten kısıtlı olan sağlık bütçesinin kamu hastanelerindeki altyapı, ilaç ve alet eksikliklerinin giderilmesi ve kamusal sağlık sunumunun niteliğinin artırılması için kullanılması gerekirken sevklere harcanmaktadır” denildi.

“YOĞUN BAKIMLARIN SORUNLARI SADECE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEĞİL HERKESİN SORUNU”

Yoğun bakımların sorunlarının sadece sağlık çalışanlarının değil herkesin sorunu olduğu vurgulanan açıklamada şunlar ifade edildi:

“Unutulmamalıdır ki hepimiz bir gün trafik kazası, kalp krizi veya beyin kanaması sonucu yoğun bakımda tedavi görmeye ihtiyaç duyabiliriz. Bu yüzden yoğun bakımlarımızın sorunları sadece sağlık çalışanlarının sorunu değil ülke sınırları içerisinde yaşayan herkesin sorunudur.

Daha önce defalarca uyarmamıza rağmen hemşire eksikliklerimiz olması gereken şekilde giderilmemiştir. Devlet eliyle kamu sağlık merkezlerimizin zayıflatılması ve yoğun bakımlarımızın çökertilmesine izin vermeyeceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyururuz. “