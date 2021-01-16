TIP-İŞ'ten Başbakan Saner'e "yasayı çiğneme" uyarısı

Sağlık Üst Kurulu'n aldığı kararların dikkate alınmayarak Başbakan Ersan Saner'in hafifletilmiş önlemler açıklamasına ilk tepki Tıp İş'ten geldi.

Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış yaptığı açıklamada Sağlık Üst Kurulu'nun aldığı kararlara yasa gereği uyulması gerektiği ve bunun uygulayıcısının da Sağlık Bakanlığı olduğunu hatırlattı.

Dr. Varış'ın açıklaması şöyle

"BİR KEZ DAHA HATIRLATIYORUZ!!!

*Bulaşıcı hastalıkların toplumsal etkilerine karşı mücadele öncelikli olarak KKTC Sağlık Bakanlığı’ndadır.

*45/2018 sayılı yasa kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına uyulması önem arz etmektedir.

*ÖZETLE 7 üyeden oluşan ve çoğunluğu siyasi atama olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin şeffaf, tutarlı hızlı hareket etme ve doğru bilgilendirme yaparak toplum nezdinde gerekli güveni oluşturması gerekir."