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TIR dorsesinde ülkeye kaçak giren 2 kişi tutuklandı

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TIR dorsesinde ülkeye kaçak giren 2 kişi tutuklandı
TIR dorsesinde ülkeye kaçak giren 2 kişi tutuklandı

Mağusa’da bir polis ekibi tarafından Canbulat Kapısı yakınlarında şüpheli görülen 2 Suriyeli şahsın bir TIR dorsesinde Mağusa Limanı’ndan ülkeye izinsiz giriş yaptıkları tespit edildi. Tutuklanan şahıslar Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde karantina altına alındı.

Koronavirüs pandemisi nedeni ile karantina altına alınan şahıslar için “KKTC’ye izinsiz giriş yapma” suçlaması ile başlatılan soruşturma kapsamında gıyaplarında gerçekleştirilen tutukluluk duruşmasında mahkeme zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Söz konusu şahıslara yapılan PCR testi sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

BAĞLANTILI ŞAHISLAR OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Canberk Sağ mahkemede verdiği ifadesinde, 19 Temmuz 2020 tarihinde Canbulat Kapısı bölgesinde bir polis ekibince tespit edilen 2 Suriyeli şahıs hakkında yürütülen soruşturmada şahısların 18 Temmuz tarihinde saat 17:00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir TIR dorsesinde gemi ile KKTC’ye geldiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

 Yürütülen soruşturmanın yen başladığına dikkat çeken polis memuru Sağ, söz konusu TIR'ın tespit edilmesi için araştırma yapılması gerektiğini kaydetti. Olayla ilgili bağlantılı şahısların da oluğunun düşünüldüğünü kaydeden Sağ, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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