TKP Mağusa İlçe Başkaı Umut Kadı oldu.. Çakıcı:Yumruk yemiş yere düşmüş olabiliriz ama

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Mağusa İlçe Örgütü 2. Olağan Kongresi dün akşam (19 Aralık 2019) gerçekleşti. Saat 18.30’de Namık Kemal Meydanı'nda bulunan Gingko Cafe'de başlayan kongrenin Divan Başkanlığını Sami Dayıoğlu, Divan Kurulu üyeliklerini Gizem Yeşilyurt Davulcu ile Hiybeti Kadı yaptı.

“Yurduna Sahip Çık. Kurtuluş TKP’de” sloganıyla yapılan Kongrede konuşan Genel Başkan Mehmet Çakıcı, TKP'nin yıllarca demokrasi ve ayakta kalma mücadelesi vermiş ülkenin en köklü partisi olduğunu söyledi.



Mehmet Çakıcı konuşmasında, sosyal demokrat hiç bir icraatın son on yılda yapılmadığını belirterek, yapılan icraatların özelleştirme adı altında liberallerin bile bize güldüğü tekelleşme politikaları olduğunu belirtti. TKP geleneğinin hayalinin şu anda ülkede yaşananların olmadığını ifade eden Çakıcı, uygulanan yanlış politikalar neticesinde insanların ezilmeye devam ettiğini kaydetti.

Çakıcı şöyle devam etti: "Yumruk yemiş yere düşmüş olabiliriz ama en büyük özelliğimiz

geçmiştede bu defalarca oldu her zaman ayağa kalktık ve yürüdük. Yere düştük ancak

mücadeleden hiç bir zaman vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Koltuk sevdalısı insanlardan

bahsetmiyorum, gerçekten demokrat olan, bu ülke için hayalleri olan insanlarla yürümeye

devam edeceğiz.

Bu dönem çok önemli bir dönemdir. Bir tarafta YDP gibi ırkçı, bölücü insanları doğum yeri ayrımına göre Türkiyeli, Kıbrıslı diye partilerine çekmeye çalışan ayrımcı bir siyaset, bir tarafta da gerçekten muhalif olan ama cümlelerinde dil, din, ırk, mezhep ayrımı olmayan bizler varız. TKP'nin sosyal demokrat geleneğinde hiç bir zaman insan, doğum yeri, dili, dini ve bölgesine göre ayrım yoktur. Biz bu ayrımın karşısında daha güçlü seslerle duracağız" dedi.

Kongrede konuşan Genel Sekreter Mehmet Davulcu ise, Mağusa'nın TKP için önemli bir ilçe olduğunu, baş at rolü oynayarak her zaman belirleyici olduğunu, ikinci versiyonu TKP-YG olarak hayata geçerken de yine en dinamik güç olduğunu belirtti. Son günlerde yapılan anketleri örnek gösteren Davulcu, anketin detaylarında ilginç bir şeyi farkettiklerini kaydetti ve şöyle devam etti: Kamuoyu araştırmalarında Mağusa'dan hiç oy çıkmadan 4,6 oranı

çıkartıldığını gördük. Halbu ki TKP her zaman Mağusa'da vardır ve bundan sonra da daha güçlü olacaktır. Geçmişten gelen bilgi birikimimle bunu söylüyorum" dedi.

Mehmet Davulcu, TKP'nin bu dönemde toplum için en önemli ihtiyaçlardan biri olduğunu kaydederek, toplumun çeşitli sorunları olduğunu, en önemli sorunun ise kendi iradesini kullanamıyor oluşu olduğunu söyledi. Bunun toplum içinde ciddi bir dalgalanma ve rahatsızlığa yol açtığını belirten Davulcu, bunun başlıca nedeninin üretimden uzaklaşılması olduğunu belirtti.Kongrede Mağusa İlçe Örgütü Başkanlığına seçilen Umut Kadı da yaptığı konuşmada, toplumun yılgınlık içinde yarınlara olan umudunun dibe vurduğu bir dönemde “Yurduna Sahip Çık. Kurtuluş TKP’de sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Kadı şöyle devam etti: Gençliğin dinamizmi ile tecrübeyi birleştirerek umudu yükseltmek için güçlü bir ekip olarak canla başla çalışmak azmi ve kararlığındayız. Bilimin aydınlığını kendine hedef sayan bir anlayışla, barış, demokrasi, emek, yaşanabilir bir çevre, insan hak ve özgürlüklerinden yana anlayışımızla halkımıza gerçekçi bir çıkış yolu göstermek için elimizden geleni yapmak için çalışacağız. Toplumu çeşitli yöntemlerle bölüp parçalayan ve

güçsüzleştirip sömüren zihniyete karşı din, dil, ırk cinsiyet ve doğum yeri ayrımı yapmadan gönlünde barış, demokrasi, adalet ve sevgi duyguları olan herkesi kucaklamak bir olmak, birlik olmak, güçlü olmak, özgür olmak arzusundayız. Kıbrıs'ta kendi kendine yeten bir ekonomik yapı, bu yapıya dayalı kendi kendini yöneten demokratik düzen kurmak ve bu düzeni çözüm ve federal Birleşik Kıbrıs'la taçlandırmak mümkündür. Bunun için gerekli olan toplum olarak kendimize güvenmek ve gerekli iradeyi ortaya koymaktır. Bu bilgi, beceri ve

irade TKP'de vardır. Doğru seçenek TKP'dir" dedi.

Raporların görüşülüp aklanması sonrasında yapılan seçimlerde Mağusa İlçe Örgütü Başkanlığına Umut Kadı seçilirken,

İlçe Yönetim Kuruluşu isimlerden oluştu: Dr. Elis Mazharoğlu, Ufuk Umay, Hiybeti Kadı, Kıvanç Buhara, Ayşe Ahmetoğlu, Nevzat Köle, Süleyman Haker Fevzioğlu, Şaziye Horoz Dağaşan, Hüseyin Sertap Tuğcan, Emin Soyal Yedek üyeler: Serpil Çağansel, Didem Bayram. Mağusa İlçe Örgütü Disiplin Kurulu şu isimlerden oluştu: İzzet Gilanlıoğlu, Celal Ant.

Yedek üye: Erdal Eryenerler.

İlçe denetçileri ise: Doğay Çakıcı ve Ahmet Şah oldu.