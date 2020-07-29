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TKP Yeni Güçler Başkanı Çakıcı’dan Bayram Mesajı

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TKP Yeni Güçler Başkanı Çakıcı’dan Bayram Mesajı
TKP Yeni Güçler Başkanı Çakıcı’dan Bayram Mesajı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, tüm halkın Kurban Bayramı’nı kutlayarak, barış huzur içinde sağlıklı bayramlar diledi.

Çakıcı mesajında, “Toplumsal bağları oluşturan inanç temelli kültürel değerlerden biri olan Kurban Bayramı’nı Covid 19 salgını baskısı altında karşılıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle, uzman görüşleri dikkate alınarak bayramın kutlanma şekli salgın tehdidine uygun olmak durumundadır” ifadelerini kullandı.

Hükümet yetkililerinin bilimselliğe dayalı uzman görüşlerinden uzak, zümresel çıkara göre aldığı kararlar neticesinde Covid 19 salgın tehlikesinin dünden daha büyük hale geldiğini savunan Çakıcı, uçuşların açılmasıyla birlikte vaka sayısında yaşanan artışın tehlikenin boyutlarını gün yüzüne çıkardığını ileri sürdü.

Çakıcı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Halkın fakirleştiği, işsizliğin arttığı, esnafın yok olma tehlikesi yaşadığı çok zor bir dönem yaşanırken, hükümet partileri koltuk paylaşım savaşı vermeye devam ediyor. İmar Planı nedeniyle hükümet içinde baş gösteren çıkar çatışması, ne yazık ki toplumsal çıkarın üstünde yer almıştır. Yurtdışından gelen insanların 7 gün karantinada kalması gerektiği yönünde yapılan uzman önerisine, Başbakan Ersin Tatar'ın verdiği yanıt da bunu açıkça gözler önüne sermiştir. Hükümet, halk sağlığını hiçe sayarak kararlar almaya ve uygulamaya devam ederken, bayram sürecinde bütün yurttaşlarımızın salgınla mücadele kapsamındaki tüm önlemlere uygun şekilde davranması büyük önem taşımaktadır.

Salgınla mücadele nedeniyle tüm yurttaşlarımızın gelir kaybı yaşadığı dikkate alındığında bayramın ekonomik zorluklar ve sıkıntılar içinde yaşanacağı gün gibi ortadadır.”

Çakıcı, var olan ekonomik sıkıntılara yeni sağlık sıkıntıları katmama adına, tüm yurttaşlara, bir kez daha, salgınla mücadele anlamındaki uzman önerisi önlemlere hassasiyetle uymaları çağrısı yaptı.

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