TKP-YG Güzelyurt İlçe Kongresi gerçekleştirildi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Güzelyurt İlçe Örgütü 2. Olağan Kongresi Çarşamba günü (23 Aralık 2020) Covid-19 önlemleri çerçevesinde gerçekleşti. Saat 20:00'de Çakızdes Restaurant'ta başlayan kongrenin Divan Başkanlığını Genel Sekreter Mehmet Davulcu, Divan Kurulu üyeliklerini Gönül Kargılı ile Gülten Siham yaptı.

TKP geleneğine büyük hizmetleri geçen merhum Dr. Burhan Nalbantoğlu, Ziya Rızkı, Tahsin Mertekçi, Sonay Adem, Osman Kızılova ve İbrahim Koreli'nin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuyla devam eden kongrede konuşan Genel Başkan Mehmet Çakıcı, asıl gerçek iradenin Kıbrıs Türk toplumunda olduğunu belirterek, içten yapılan davetlerle ya da müdahalelerle elde edilen olanaklara gerçek iktidar denemeyeceğini söyledi. Çakıcı, buna olsa olsa atanmış ya da tayin edilmiş hükümetler denebileceğini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının buna dur deme zamanının çoktan geldiğini kaydetti.

Hükümetin kurulması ile birlikte vatandaşın yüzünü güldürebilmesi için oluşturulan yapının doğru olmadığından söz eden Çakıcı, "İnsanımızı rahatlatacak olan Vergi, Tarım, Kamu Reformu, Faiz Yasası, Genel Sağlık Sigortası, Şartlı Tahliye tüzüğü, Sicil Affı gibi atılması gereken büyük adımlar vardır. Sayın Ersan Saner’in ağzında tek bir şey var. ‘Türkiye’ye gidip güçlü bir destek isteyeceğim’ diyor. Sayın Saner’in söylediği bu sözcükler dışında vatandaşı ilgilendiren hiçbir cümle yoktur diyerek, kurulan bu yapı ile bir yere varılmayacağını, seçim yasasının düzenlenmesi ile birlikte erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Covid-19'un dünyayı ele geçirdiği böyle bir dönemde koltuk savaşları yapılarak asıl gerçeğin unutulduğunu ifade eden Çakıcı, “Devamsızlık yapan Milletvekillerinin onaylandığı, kabul görüldüğü ve devamsızlık yapan Milletvekillerinin Meclis Başkanlığına kadar isminin geçtiği bir ülkede yaşıyoruz. Bu anlaşılabilir değildir. Buna onay vererek partileri şirket gibi gören kişiler bu yaşananları görmezden geliyor. Meclis şu anda yasadışılığı onaylayarak örtbas ediyor. Böyle bir yapı ülkede neyi düzeltecek? En basit işleri çözmekte aciz olan bir yapıyla karşı karşıyayız” diyerek gelinen durumu içler acısı olarak yorumladı.

Güzelyurt İlçe Örgütü Başkanlığına seçilen Yılmaz Siham da konuşmasına, üyelere teşekkür ederek başladı. Siham, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, "Bu yolu gönüllü ve üyelerimizle birlikte el ele vererek yürümeye devam edeceğiz" dedi. Bu dönem içinde daha fazla çalışacaklarını belirten Siham, vatandaşın sorunlarına çözüm olabilmek için yola çıktıklarını söyledi.

Raporların görüşülüp aklanması sonrasında yapılan seçimlerde Güzelyurt İlçe Örgütü Başkanlığına Yılmaz Siham seçilirken, İlçe Yönetim Kuruluşu şu isimlerden oluştu: Ümral Volkan, Meryem Kıllı, Remziye Siham, Öztekin Yeşilada, İbrahim Kargılı, İrfan Aytülün, Şah İbrahim Özçelik, Gülten Siham, Mine Koreli, Gönül Kargılı.

Disiplin Kurulu: Zülal Koreli, Kemal Paytoncular. İlçe Denetçileri ise: Fevzi Karani, Zühal Koreli'den oluştu.