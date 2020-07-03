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TKP-YG: “Hükümet 1 Temmuz kararıyla yine sınıfta kaldı”

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TKP-YG: “Hükümet 1 Temmuz kararıyla yine sınıfta kaldı”
TKP-YG: “Hükümet 1 Temmuz kararıyla yine sınıfta kaldı”

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG), “Hükümet yetkililerinin toplum sağlığını riske atmadan, 1 Temmuz açılım kararı ile ilgili olarak yeniden aklıselimle düşünmeye, bazı çevrelerin baskılarına kulak vermek yerine, bilimin ışığını takip ederek sağlık alanında uzman kişi ve kuruluşların tavsiyelerini dikkate almaları artık kaçınılmazdır” dedi.

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği riskli ülkeleri dikkate almadan yapılmak istenen açılımın getirebileceği riskleri önlemeye yönelik elle tutulabilen hiçbir önlem alınmadığını ileri sürerek, hükümetin normalleştirme adımlarını atarken de yapılan uyarıları dikkate almadan açılacak işyerlerinde hizmet verecek kişilere eğitim ve sertifikasyon işlemleri yapmadan açılma yolunu seçtiğini söyledi.

İlanihaye uçuşlar açılmasın demediklerini ancak gerekli önlem ve tedbirler alınmadan sadece PCR testinin yeterli olmadığı kanısında olduklarını belirten Çakıcı, “Gelen bazı yolculardan PCR testi istenmediği bazı yolcular tarafından açıklanmış, bazı kişilerin imzalanacağı söylenen taahhütnameye rağmen toplu alanlarda dolaştıklarının görüldüğünü ve  gelen 3 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkmasının bu gerçekliği doğrular nitelikte olduğunu vuguladı.

Ülkeye gelen bazı insanlara yapılan ayrıcalık ve jet krizinin yarattığı güvensizliğin insanları panik ve korku haline sürüklediğini ifade eden Çakıcı,  Sağlık Bakanlığının Güney Kıbrıs'tan havayolu üzerinden gelenler dahil, deniz ve havayolu ile gelen tüm yolcuların PCR testlerinin yapılmasının ardından test sonuçları çıkıncaya kadar karantina otellerinde gözetim altında tutulacakları açıklamasını da, baştan düşünülmesi gereken geç kalınmış bir tedbir olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Çakıcı açıklamasına şöyle devam etti:

“Hükümet nasıl ki normalleşme adımlarını atarken bilimsel ve uzman görüşlerini dikkate almadıysa, 1 Temmuz sonrasında da aynı yolu izleyerek bir kez daha sınıfta kalmıştır.

Bu noktada en büyük görev, salgın döneminde olduğu gibi yine vatandaşın kendisine düşmektedir. Panik yapmadan kendi önlemlerimizi almaya devam etmemiz gerekiyor. Hükümet yetkililerinin de toplum sağlığını riske atmadan, 1 Temmuz açılım kararı ile ilgili olarak yeniden aklıselimle düşünme, bazı çevrelerin baskılarına kulak vermek yerine, bilimin ışığını takip ederek sağlık alanında uzman kişi ve kuruluşların tavsiyelerini dikkate almaları artık kaçınılmazdır.”

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