  • BIST 110.553
  • Altın 280,691
  • Dolar 5,9087
  • Euro 6,5718
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

TKP-YG Mağusa İlçe Örgütü Kongresi yarın yapılıyor

» »
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Mağusa İlçe Örgütü Kongresi yarın yapılıyor.
TKP-YG Mağusa İlçe Örgütü Kongresi yarın yapılıyor

Namık Kemal Meydanı'nda bulunan Ginko Cafe'de yer alacak II. Olağan Mağusa İlçe Kongresi saat 18.30’da başlayacak.

TKP-YG’den verilen bilgiye göre, Kongre’nin gündeminde İlçe Başkanı seçiminin yanı sıra İlçe Yönetim Kurulu İlçe Disiplin Kurulu ve İlçe Denetçileri seçimleri de yer alıyor.

Kongreye, TKP-YG Lefkoşa İlçe Örgütü’ne mensup üyelerin yanı sıra sempatizanların da katılabileceği belirtildi.

Öte yandan TKP-YG’nin kurulay hazırlıklarının da devam ettiği belirtildi.

Tüzük gereği Mayıs 2020 ayında yapılması gereken II. Olağan Kurultay Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başlamadan yapılması için Parti Meclisi kararıyla 26 Ocak 2020 tarihine çekilmişti.

TKP-YG II. Olağan Kurultayı’nın ana sloganı “Yurduna Sahip Çık. Kurtuluş TKP’de” olarak saptandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum çiftçiler hellim tescili için harekete geçti18 Aralık 2019 Çarşamba 14:12
  • Güney Kıbrıs’ın batık kredileri 9,68 milyar euro18 Aralık 2019 Çarşamba 14:04
  • EASAC’a üye oldular18 Aralık 2019 Çarşamba 13:58
  • Almanya Savunma Bakanı Kıbrıs yolcusu18 Aralık 2019 Çarşamba 13:48
  • TDP: Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hidrokarbon konusunda attığı tek yanlı adımlar olmasaydı...18 Aralık 2019 Çarşamba 13:43
  • Türkiye'den 2020'de yeni doğalgaz arama atağı18 Aralık 2019 Çarşamba 13:29
  • Annesi yabancı olanlara RMMO’da normal sürede askerlik18 Aralık 2019 Çarşamba 13:28
  • Neofitu ortak mücadele çağrısı yaptı18 Aralık 2019 Çarşamba 13:20
  • AİHM’den Türkiye’ye Maraş ve Ercan’daki Rum mallarıyla ilgili davaya ek süre18 Aralık 2019 Çarşamba 13:19
  • TKP-YG Mağusa İlçe Örgütü Kongresi yarın yapılıyor18 Aralık 2019 Çarşamba 13:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti